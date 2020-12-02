廣東電視一澳人主播挺趙立堅並欲棄籍 被罵叛徒

中國外交部發言人趙立堅在社交網上傳諷刺澳大利亞軍人屠殺阿富汗人漫畫的風波持續擴大，一名在廣東省擔任電視台主播的澳大利亞人Hazza，在Twitter留言向趙立堅緻敬，又表示因為此事件考慮放棄澳大利亞國籍，因而遭澳大利亞同鄉怒罵“叛徒”。

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據東網今天報道，內地電視台澳籍主播撐趙立堅被罵叛徒。該主播Hazza在Twitter留言向趙立堅緻敬。

據該報道，Hazza是一名90後出生的澳洲人，10年前離開當地到中國，現為廣東電視台的主播，經常在社交網轉載其主持節目的內容，並發表對中國的看法。他周一（11月30日）在趙立堅的Twitter下方留言，指作為澳洲人的他感到非常慚愧和抱歉，當日“第一次真正考慮放棄澳洲的國籍”，不想回國。

據該報道，Hazza的留言引髮網民熱議，有人認為表示這不是他的錯，該反省的是一些無恥的政客。亦有澳洲網民斥他是“叛徒”，嘲其“外國人致富代碼：我愛中國”，又稱“如果中國侵略我們（澳洲），你會鼓掌”。對於網民的指摘，Hazza表示失望，又強調自己10年來一直努力促進中澳關係，有目共睹。

據東網說，中國內地漫畫家烏合麒麟周二晚在微博再上傳向莫里森“道歉”的漫畫後，該漫畫隨即被人轉載到Twitter並標註莫里森。另微博博主“Bo Peep”周二創作了一首名為“澳貌岸然”的饒舌歌曲，內容是揶揄莫里森要求中方為漫畫事件道歉，是雙重標準，批評其裝作無辜，其中歌詞：“當你說要我道歉，我懷疑我是不是聽錯......”。