應對中國？ 拜登考慮任命白宮國安亞洲事務“沙皇”

據英國金融時報透露，拜登正權衡是否要在美國國家安全委員會內設立該職位，以維護和促進美國在亞太地區的利益和價值觀。評論認為，設立這一職位將突顯出，自奧巴馬(Obama)政府建立“重心轉向亞洲”戰略以來，亞洲變得更加關鍵。

廣告 繼續瀏覽後續

據路透社今天引述英國金融時報，拜登考慮任命一名白宮“亞洲事務主管”。而英國金融時報相關報道的題目則是，拜登考慮任命一位白宮亞洲事務“沙皇”。

美國當選總統拜登考慮在國家安全委員會任命一名白宮“亞洲事務主管”，這個舉動凸顯出該地區在應對來自中國的挑戰方面的重要性。英國該報引述一名過渡團隊的官員稱，拜登政府將任命“合適的人選和架構”，與盟友一道促進美國的利益和價值觀。

路透社稍早說，拜登的過渡團隊暫未回復要求置評的請求。

英國金融時報今天引述知情人士稱，拜登正權衡是否要在美國國家安全委員會內設立該職位，以維護和促進美國在亞太地區的利益和價值觀。

喬•拜登(Joe Biden)考慮任命一位白宮“亞洲沙皇”，這表明在美國當選總統準備應對來自中國的廣泛挑戰之際，亞洲的重要性不斷上升。

據該報，熟悉拜登過渡團隊內部討論的五位人士表示，拜登正權衡是否要在美國國家安全委員會(National Security Council)設立該職位。設立這一職位將突顯出，自奧巴馬(Obama)政府建立“重心轉向亞洲”戰略以來，亞洲變得更加關鍵。