朝鮮議題中美對抗新戰場 美國指控中國一直暗助平壤 出500萬美元懸賞提證據

美國指責中國“公然違反”對朝鮮的制裁，對此中國外交部表示，奉勸美國多做一些有助於推動半島問題政治進程的事，並呼籲聯合國安理會儘快啟動決議可逆條款的討論，對制裁措施特別是民生領域的規定作出必要的調整，為半島問題政治解決創造條件。

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據路透社今天報道說，美國國務院周二指責中國“公然違反”對朝鮮實施國際制裁的義務，並表示，華盛頓將向提供有關朝鮮逃避制裁信息的人士提供高達500萬美元的獎賞。負責朝鮮事務的副助理國務卿黃之瀚(Alex Wong)在華盛頓智庫戰略與國際研究中心發表講話時，指責中國“試圖撤銷”聯合國旨在勸服朝鮮放棄核武器的制裁機制。

據黃之瀚說，至少仍有2萬名朝鮮勞工在中國工作，這違反了聯合國的禁令。過去一年，美國觀察到朝鮮船隻至少555次違反禁令將煤或其他受制裁商品運往中國。黃之瀚指控，“中國當局沒有採取行動阻止這些非法進口，一次也沒有。” 據他補充說，中國目前接待了至少24名與平壤大規模殺傷性武器計畫或銀行有關的朝鮮代表。

黃之瀚指責中國“試圖撤銷他們自己在2006年、2009年、2013年、2016年和2017年投票贊成的聯合國制裁機制”。他表示:“他們正尋求恢復與朝鮮的貿易聯繫和收入轉移，從而確保中國進入朝鮮經濟。”

據路透社說，中國堅稱其遵守聯合國對朝鮮的制裁要求，但該國和俄羅斯表示，希望放寬這些條件，以幫助打破華盛頓和平壤之間的核談僵局。

就美國指責中國“公然違反”對朝鮮的制裁，中國外交部表示，奉勸美國多做一些有助於推動半島問題政治進程的事，並呼籲聯合國安理會儘快啟動決議可逆條款的討論，對制裁措施特別是民生領域的規定作出必要的調整，為半島問題政治解決創造條件。

中國外交部發言人華春瑩周三表示，當前形勢下，各方應花更多精力推動半島問題的政治解決進程，把更多精力關注在制裁對朝鮮人道民生的負面影響。華春瑩說，“我們積極推動半島問題政治解決，即便在疫情之下，中方的努力也沒有鬆懈。”

據路透社說，美國國務院周二指責中國“公然違反”對朝鮮實施國際制裁的義務，並表示，華盛頓將向提供有關朝鮮逃避制裁信息的人士提供高達500萬美元的獎賞。