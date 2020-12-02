法官怒斥控方開審前縱火罪改暴動罪“你們喜歡什麼就什麼”？

去年10月反修例運動街頭抗爭期間，有6名男女在銅鑼灣一個住宅單位內被搜出燃燒物品以及防毒面具等，全部被控串謀縱火罪，原定30日早上開審，但控方卻在上周才臨時將控罪改為串謀暴動，因此申請押後案件，法官沈小民嚴詞質問控方“你們喜歡做什麼就什麼呀？”又稱“現在是你們話事？”更反問“我發覺控方處理這類案件最後一刻拿出很多證據，為什麼會這個樣子？”

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六名被告當時在的住宅單位內，被搜出汽油、布條、防毒面具及玻璃瓶等物品，而控方則在上周才臨時通知辯方稱發現新證據，因此要求申請將案件押後。

案件原定30日在區域法院開審，審期長達18日，負責審理的為法官沈小民。外判主控大律師伍家聰早上開庭前稱，上周二收到律政司指示，將會修改控罪，由原來的串謀縱火修改為串謀暴動，另有一項串謀非法集結作為交替控罪，並於上周將新的證供提交給辯方。控辯雙方同意將案件押後至明天下午繼續。

代表首被告張浩輝（全職電競選手，23歲）的大律師李國威稱，上周三才收到控方進一步開案陳詞，知悉控罪將有大幅度修改，此時才知原先控罪有根本改變，及至前日、即上周六才收齊新文件，當中包括兩份新證人口供及錄影片段。李直言此舉對被告不公平，他亦需時消化整理新證據，以及向被告索取指示。

李國威尤其關注其中一名高級警司的證人口供，控方指該高級警司以“專家”身份講述在現場檢獲的器材及被捕人士衣着，直指是從事暴動或非法集結者。大狀直言如此實屬聞所未聞。

代表第四被告蘇美莉（女文員，25歲）的大律師黃錦娟則要求控方釐清修改控罪的基礎及範圍，直言辯方在如此情況預備案件有困難。

本案曾進行兩次預審，同由法官沈小民處理。沈官今指控方預審時曾稱沒有新證據，控方解釋當時“未睇曬文件”才會如此說。沈官直言控方有責任向辯方披露文件及證供，質疑：“不是在玩突襲呀？”沈官更稱：“我發覺控方在這類案件最後一刻拿出很多證據出來，為何會這樣？”

至於控方新增的高級警司證供，控方直認“暴動是沒有專家的”，又稱“傾向列作事實證人”。沈官反問：“為什麼是傾向？”控方才改稱高級警司將會列作事實證人。

沈官直指修改控罪“基本上成個控罪全部被改動”，反問控方：“你給人家索少時間準備？”控方稱上周五向辯方提交新證供，沈官遂問：“公不公道？”控方答正因如此才會申請押後，沈官謂：“案件定了期開審，你要申請押後，你們喜歡做什麼就什麼呀？”

主控解釋，他也是直至上周二下午才收到修改控罪的指示，隨即已着手準備相關工作。沈官聞言反問控方謂：“你給人家兩日時間準備，你認為足不足夠？你認為多給辯方多少天才足夠？”控方稱可於周三或周四才開審，沈官立即斥責謂：“現在你們話事嗎？”沈官又指控方最後一刻才提出新證據，必可預見會出現這問題，斥責控方浪費法庭資源。

主控再次解釋，他也是最後一刻才從律政司得知有關決定。沈官則指不是責怪主控，但反問主控謂：“可不可以公道一點？你們擁有所有資源，為什麼準備一宗案件可以出現這麼多問題？”控方解釋，新增證供並不複雜，惟沈官強調：“不是複雜，是公不公道。”沈官最終將案件押後至明天續審。