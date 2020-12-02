澳大利亞總理上微信駁斥趙立堅推文 中國群刪不刪顯敏感

澳大利亞總理莫里森(Scott Morrison)使用中國社交平台WeChat(微信)，來批評中國政府在推特上發布的一張澳洲士兵的“不實圖片”。莫里森周二晚上在微信上稱，圍繞士兵圖片的外交爭端“不會削弱對澳洲華人社區的尊重和感激”。WeChat 10月回覆澳洲政府的調查，其在澳洲擁有69萬日活躍用戶。路透社說，截至周三今天上午，已有5萬名WeChat用戶閱讀了莫里森發表的言論。

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據路透社今天報道說，澳洲總理莫里森在微信上批評中國外交部發言人的推文。該報道稱，中國外交部發言人趙立堅周一在推特上發布了一張經過數字處理的圖片，圖中一名澳洲士兵將血淋淋的刀架在阿富汗兒童喉嚨上。澳洲總理莫里森隨後要求中國就該推文道歉，但中國拒絕道歉。中國駐澳使館表示，澳方某些政客和媒體的咆哮，完全是錯誤解讀和過度反應。

莫里森周二晚上在微信上稱，圍繞士兵圖片的外交爭端“不會削弱對澳洲華人社區的尊重和感激”。莫里森為澳洲對在阿富汗特種部隊行動的戰爭罪調查進行了辯護，並表示澳洲能夠以透明的方式處理這類“棘手問題”。

據該報道，澳大利亞此前曾表示，將有19名士兵因殺害手無寸鐵的阿富汗囚犯和平民而被提交刑事訴訟。

路透社說，WeChat 10月回覆澳洲政府的調查，其在澳洲擁有69萬日活躍用戶。截至周三上午，已有5萬名WeChat用戶閱讀了莫里森發表的言論。

消息沒有提及中國國內微信用戶是否能夠閱讀澳大利亞總理莫里森的微信批評。