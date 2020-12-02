紐時：香港司法仍是中立但質疑能否堅持下去

紐約時報30日的一篇報道中指出，香港的法治儘管受到親北京勢力的抨擊，但至少在目前法院並未受到明顯的政治干預，在已被起訴的抗議相關案件中，“法院並未對任何一方流露出強烈傾向”。

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報導同時指出，獨立司法體系是香港這個全球商業和首都中心的支柱，但隨着中國共產黨擴大對香港的控制，親北京的勢力正逐步加強把目標對準這個體系。

紐時的報導首先援引地區法官沈小民判案作為例子，這名法官在上個月審訊去年警察總部外被人縱火的案件，他在判決書中說，警察提供的證詞不可靠，他們用警棍制服一名抗議者的行為似乎違背操作規範。他裁決8名被告全部無罪，稱其中一名被告只是要求警方履行職責，用擴音器敦促警方保持克制。（沈小民日前審訊一宗案件時亦批評控官肆意改動控罪，詳情請見另稿。）

第二天，香港的一家中國官方報紙在頭版刊登了這位戴着假髮、身穿長袍的法官的照片，旁邊是抗議者和焚燒路障的圖片，標題是“法官庭上發奇論”。

報導指出，隨着中國共產黨擴大對香港的控制，親北京的勢力正越來越多地把目標對準香港的獨立司法體系，這是香港這個全球商業和首都中心的支柱。幾個月來，官方報紙一直在抱怨“黃絲法官”袒護抗議者（黃色是抗議運動的象徵）。中共黨內官員呼籲對法院進行全面改革，以控製法官的自主權。香港的領導層對法官的遴選施加了更大的影響。

報導指，香港的法院將香港與中國大陸有力地區分開來，後者的司法體系不透明，受制於中國共產黨。香港的法治是吸引眾多跨國公司的原因之一，同時也帶來了大量資金，讓它成為世界首屈一指的城市。

紐時引述香港大學法律學者張達明說：“北京知道這是個人們會非常敏感的領域（獨立的司法體系），國際社會也在看，北京不希望給人留下干預司法獨立的印象，但是我認為，一些北京官員顯然對我們的法官的某些裁決很不滿。”

國安法對香港法院施加了更多限制。該法允許將某些案件交予大陸審理，例如涉及外國勢力或緊迫威脅的案件。有關國家安全控罪的審判，將由香港行政長官林鄭月娥指定法官進行。

香港政府律政司近日超出該法的範疇，要求譚得志案應由得到國安事務授權的法官聆訊，人民力量副主席譚得志被控罪名為煽動和舉行未經批準的集會。這些罪名並不屬國安法管轄範圍。

英國正在考慮是否停派法官赴香港任職。讓外國法官在終審法院擔任臨時職務，是為了保持香港與普通法國家的聯繫。

紐時指出，親北京和親民主兩派都在抗議相關案件的審理中揪出了法院的過錯——這或許表明，香港司法機構仍是中立的，法官們的觀點各不相同。

報導指，有一些法官因為嚴懲示威者，或是對攻擊示威者的人表示同情而受到反對派的痛斥。一名地區法官在4月的一項裁決中將抗議活動與恐怖主義相提並論，那之後，終審法院首席法官馬道立禁止他未來再參與和這場政治動蕩有關的案件審理。

在今年，兩派對法官的批評變得如此頻繁，以至於馬道立就司法獨立問題發表了一份長篇辯護。

馬撰文指出：“只因案件的結果不合自己心意，便作出偏頗或違反基本原則的嚴重指稱，這也是錯誤的。司法機構誠然可被批評，但任何批評必須理由充分及恰當地提出。司法機構及其職能絕不應被政治化。”

到目前為止，在已被起訴的抗議相關案件中，法院並未對任何一方流露出強烈傾向。

在抗議活動中被捕的10148人中，有2325人因暴亂、非法集會或襲擊等罪名受到起訴。根據香港警方的記錄，截止10月底，已有372人被定罪，77人被無罪釋放。

暴動罪是一個特別難以證實的指控。根據香港網絡出版物立場新聞(Stand News)的分析，截至10月底，在已被起訴的與抗議相關的暴亂案件中，有四起認罪，一起定罪，12起無罪釋放。

法官沈小民在上個月的判決書中寫道，警方可能是出於憤怒，才逮捕了被控暴動罪的社工陳虹秀。陳虹秀在抗議期間拿着小型擴音器，敦促警察讓人們和平離開。

沈小民在判決書寫道：“有人站出來提醒他們要按法例行事，這做法也許會令一些警員感到不悅，但若要控訴該人暴動罪，本席看不到該人如何會成為暴動的一分子。”

政府正在對該案的無罪判決進行上訴。