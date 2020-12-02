美國會報告：中共為了控制不惜犧牲香港經濟法治人權

美中經濟與安全審議委員會（USCC）周二發表美中關係年度報道，其中有關香港狀況一章指出，中共在香港強推國安法，顯示中共為了政治控制香港，不惜犧牲香港的經濟利益、法治和人權，對任何反對跡象都不能容忍，亦無意兌現國際承諾。報告建議美國政府為擔心受政治迫害的港人，掃除取得美國簽證的障礙。

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該份提交國會的年度，香港部份主要針對7月生效的“香港國安法”。在引言中，報告指中共快而狠地在香港實施嚴苛限制，繞過公民權利、港府、立法會，實施由北京自編自導的法律。中共又將內地機關設在香港，拘捕幾百人，威脅幾千位純粹要求中國兌現保證香港享有高度自治承諾人士。報告指中共不知羞恥（unapologetic）的壓制縱使違反具法律約束力、向聯合國秘書處登記《中英聯合聲明》，其所作所依然肆無忌憚。

報告援引對此國務院港澳事務辦公室分管日常工作的副主任張曉明7月1日回應全球批評的話：“中國人看別人臉色，仰人鼻息的時代已經一去不復返了。”

在關於香港一章中的報告指出，中國政府通過實施港版國安法，瞬間將750萬港人置於專制統治之下，指北京為了在港建立政治控制，甘願犧牲經濟利益、法治、基本人權，又指港版國安法從根本改變香港與美國及其他民主國家的關係，其中“勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪”，對在港美國公民以至國際都構成危險，美國的跨國企業及其人員亦面對更大程度的政治和個人風險。報告指港府匆匆取消民主程序，面對泛民有望在立法會選舉大勝，港府竟宣布押。報告指港版國安法削弱香港歷來穩建的法治和新聞自由。

報告向國會提出19項建議，其中一項是要求國會指示政府為擔心政治迫害而試圖離開香港的香港居民，找出並撤銷取得美國簽證的障礙。

USCC發表的年度報告一共有五章，第一章包括美中全球性的競爭、第二章論述美中經濟和貿易關係、第三章是美中的安全、政治以及外交事務、第四章和第五章的主題分別是台灣和香港。

香港特區凌晨發稿，強烈反駁美中經濟與安全審議委員會發表的報告，堅決反對其在香港章節中作出的無理攻擊和不實指控。

港府發言人說：“這報告是美方繼美國國會通過一系列針對香港特區的法律後，又再明目張膽地干預香港事務的活生生例子。美方以人權、民主和自治為借口，推出一連串措施，借香港問題製造事端以打擊中國，做法虛偽。這些毫無根據及不公的政治手段不但徒勞無功，反而會損害港美之間的關係及美方自身的利益。”