高層省部際人事傳新動向 習近平一舊部屬進京

據中國商務部官網今天公告，中共中央日前決定，由中共總書記習近平舊部屬、現任黑龍江省長王文濤，接替年滿65歲的現任商務部長鐘山，出任商務部黨組書記，鐘山不再兼任該職。

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據中央社今天引述中國官方消息報道，黑龍江省長王文濤出任中共商務部黨組書記。公開資料顯示，現年56歲的王文濤，生於1964年5月，江蘇南通人，1985年7月參加工作，1994年12月加入中國共產黨，早年任教於上海航天職工大學；歷任上海市松江區副區長，中共雲南省昆明市委副書記、常務副市長、代市長、市長等職。2007年6月，王文濤回到由時任上海市委書記習近平主政的上海，先後任黃浦區委副書記、區長、區委書記。

據官方資料說，王文濤在2011年4月調往江西，獲任中共江西省委常委，併兼任南昌市委書記；2015年3月，調任中共山東省委常委、濟南市委書記；2018年3月調任黑龍江省委副書記、省長、省政府黨組書記。

中央社說，今年是中共黨政系統換屆的“中間年”，依例都會有一波省部級官員調動，涉及各省級行政區的黨委書記及行政首長，有時也會調動一些國務院部委首長。今年上半年受疫情影響，調動有限，但下半年則轉為密集，尤其11月以來更趨頻繁。中共中央11月20日宣布調整吉林、湖南、貴州、雲南等4省省委書記職務，均由省長就地升任。

該報道引述官媒新華社1日發布，經中共中央決定，前四川省長尹力升任中共福建省委書記，前海南省長沈曉明就地升任海南省委書記，成為中共省部級大員的最新一波調動。據港媒報導，這波省部級官員調動仍在持續中，除上述職務外，中國農業農村現任部長韓長賦已66歲，面臨退休，新任人選可望由農業系統出身的甘肅省長唐仁健接任；唐仁健遺缺則由江蘇省委副書記任振鶴升任。