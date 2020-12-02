IPAC就黃之峰等被判發表聲明

香港眾志前秘書長黃之鋒12月2日因為觸犯“煽惑他人明知而參與未經批准集結”等罪被法庭判處入獄13個半月，同案被告的周庭和香港眾志前主席林朗彥分別被判處入獄10個月和7個月。 由美國，歐盟以及日本等國的69名議員組成的對中國跨國議會聯盟就此發表聲明，譴責對他們三人的判決踐踏法制社會的規則，顯示北京執意違背香港基本法，剝奪香港公民的基本權利。

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公告認為黃之峰等人所遭受的判決遠遠超出了他們為他們的行為所必須承擔的責任。稱讚他們的個人勇氣以及他們為爭取自由民主所作出的努力。公告呼籲國際社會迅速採取具體行動責令北京遵守國際條約，為侵犯香港民眾的自由與人權承擔責任。

跨國議會聯盟組織成員法國參議員André Gattolin 先生向法廣表示對香港法院的判決感到憤怒，並且對12位將在中國大陸受審判的香港年輕人的命運更為擔憂。他期待歐盟能夠在下周舉行的歐盟峰會上迅速通過歐盟的馬格尼斯基法案，能夠對嚴重侵犯人權的北京政府以及香港政府的官員進行制裁。

此外，法國國民議會周三就香港議題召開視頻聽證會，法國朝野左右各大政黨的多名議員參加了視頻聽證會，與會的議員一致關注的問題是法國應該如何援助香港爭取自由的年輕人，如何捍衛法蘭西的自由人權等價值觀。應邀參加聽證會的中國問題專家之一，法國戰略研究基金會的研究員 Antoine Bondaz先生呼籲法國為願意留在法國的香港留學生提高居留，並且呼籲馬克龍總統兌現他2017年當選時作出的公開捍衛法蘭西價值的承諾。法國執政黨議員，法國國民議會法中友好委員會主席巴黎十三區議員陳文雄也在會上表示支持援助香港學生的呼籲。不過，他認為發表公告捍衛民主自由的理念缺乏實際效用。

法國國民議會香港議題視頻聽證會鏈接：

http://videos.assemblee-nationale.fr/video.9994643_5fc74e59b7b06.commission-des-affaires-etrangeres--table-ronde-sur-hong-kong-2-decembre-2020