去商業化 中國足球俱樂部多面臨改名

中國足球俱樂部多以大公司冠名，指過於商業化，多個中超俱樂部在官方“去企業化”要求下面臨被迫改名，引發部分中國球迷不滿。

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據法新社援引中國地方媒體的報道，中國足協此前已下令，2021賽季中超各俱樂部必須採用中性名稱，而且中性名稱中不能關聯俱樂部背後母公司的商號、名字，甚至不能映射關聯的子公司。

面臨改名的俱樂部包括：曾獲中國冠軍的蘇寧俱樂部、亞洲杯兩次奪得冠的廣州恆大俱樂部，以及巴西球星奧斯卡效力的上海上港俱樂部等。

蘇寧是中國電子產品分銷巨頭，恆大是著名房地產開發商，SIPG是管理上海港口的上港集團。

報道引 據《天津日報》周四的報道，以天津著名國有企業名字命名的天津泰達俱樂部也將不得不重新命名。俱樂部使用泰達命名已有22年，面臨更名讓一位王姓的泰達球迷感到難過。他向記者說：“幾代人都是以商業命名的俱樂部一直是我們生活的一部分。” “某天一覺醒來就要因足協的一個規定而不能再用這個名字，這真可悲。”

法新社關注曾是中國新冠疫情中心城市的武漢，該市的“武漢卓爾Zall”俱樂部也將面臨改名。一名19歲的俱樂部球迷朱福磊(音譯)對此感到“悲傷又生氣”。他說 “我們已經熟悉這個名字很多年了。球迷不管老少，我們每天都這樣叫自己的球隊。”

一些俱樂部已經開始在球迷中徵集新名建議，比如以大型房地產開發商富力冠名的俱樂部廣州富力，球迷通過社交網絡微博提出的建議有“藍獅”或“藍軍”等，也有球迷建議廣州富力和廣州恆大互換名字，因為改名後就和各自俱樂部沒什麼關係了，而且這兩個名字還能繼續保留，這樣無厘頭的建議也成為了熱評之一。