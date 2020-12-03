財新統計11月中國服務業活動指數PMI續增新高

據獨立商業指數機構財新中國周四（12月3日）發布的數據，中國11月份服務業經營活動指數PMI再上增至57.8，顯示行業持續加速恢復，經營者對經濟前景持有信心。

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周四公布的11月財新中國服務業經營活動指數PMI為57.8，較10月的上升1個百分點，為2010年5月以來次高值，僅次於2020年6月創下的58.4。

路透報道指，自年初因新冠疫情癱瘓之後，中國經濟活動已很大程度恢復，儘管企業仍面臨因歐美疫情而減少訂單，但據財新的一份聲明表示，中國企業者對經濟前景表現出“極具信心”，衡量採購經理對未來樂觀程度的相關指數處於2011年以來的最高水平。

財新表示 “大多數被訪者表示對控制疫情和經濟復蘇有信心，只有2％受訪者對此保持悲觀。”

尤其是中國勞動力市場明顯改善，企業為適應國內需求增加而增加僱員，帶動就業率明顯提高，11月就業分類指數連續第四個月保持增長，回到自2010年10月以來的最高水平。

由於經營活動穩健，企業平均經營成本進一步擡升，漲幅較10月顯著加劇，創2010年8月以來最高水平。

報道指，中國計畫調整經濟發展模式，增加包括運輸，市場營銷，房地產，金融等在內的服務業在GDP中的佔比達到50％以上。

周四財新就綜合服務業和製造業綜合PMI指數11月錄得57.5，在10月的55.7點之後再有提高，該數值也是自2010年3月以來的最高水平。