化敵為友-印度30年來首次向中國售米

在中印邊境近期剛剛發生過嚴重流血衝突的背景下，印度30年來首次對華出口大米。在北京提出把保障糧食安全放在突出位置，亞洲多個鄰國加強糧食出口管控之際，新德里給出口中國的大米放行，這就地緣政治上而言也是一個值得令人關注的新動向。

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本台RFI法文網周五（2020年12月4日）在«原材»專欄”中（Chronique des Matières Premières）刊出了記者Claire.F的一篇最新報道，介紹印度30年來首次向中國出口大米。中國下訂單的理由很簡單，本年度印度大米的價格最誘人。

10萬噸印度碎米需要立即在2020年12月份至2021年2月份之間向中方交貨。這是三十年來中國首次購買印度大米。在此之前，中方長期認為，印度米的質量欠佳。但今年中國的糧食生產遭遇瓶頸，而傳統的供應商：泰國ˎ 越南ˎ 緬甸和巴基斯坦今年也都出現了收成欠佳的問題，無法提供價廉物美的大米用於出口。

印度大米庫存已超泰國

泰國長期以來是全球大米出口第一大國，而2020年只對外出口了600萬噸大米。不僅不及印度，甚至還不如越南。印度現有大量庫存要拋售：3000萬噸，比兩年前多了50%。如果新德里當局放行，出口量有可能達到破紀錄的1400萬噸。印度大米價格優惠，每噸在300美元至350美元之間，而同類泰國或越南大米的價格為每噸465美元至500美元。

印度大米是否中國機遇

法國國家農業研究發展中心（CIRAD）的一名糧食作物經濟學家指出，購買印度大米是中國的一個機遇。但中國並非印度大米的唯一受益方。菲律賓ˎ 印度尼西亞和非洲大陸，都在大量進口印度大米。非洲今年進口的大米，有一半來自印度。