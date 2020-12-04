協商釋放孟晚舟 北京懷疑是陷阱？

美國指控身為華為金融首腦的孟晚舟違背美國對伊制裁法令，涉嫌金融欺詐，加拿大法院正在審訊美國引渡孟晚舟一案。就在這時，華爾街日報透出孟晚舟的律師正在和美國司法部談判釋放前者一事。中方則懷疑這是一個“陷阱”。

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華爾街日報引述知情人士報道，美國司法部曾與華為金融首腦孟晚舟律師協商，後者希望達成一項能使孟晚舟獲釋重返中國的協議，但涉及此類案件，美方的前提條件是孟晚舟必須坦承犯罪。但該報報道說，孟晚舟截至目前一直拒絕這樣一個協議，她認為自己是清白的，沒有觸犯法律。

這件背後交易的真相到底如何，尚有待進一步證實，星期五，在中國外交部例行記者會上，記者就此詢問時，中國外交部發言人華春瑩並未正面回答。她沒有證實華爾街日報的報道是否確有其事，僅僅滿足於重申要求加拿大必須釋放孟晚舟。

華春瑩的回答在觀察人士看來還是比較奇怪，她質疑不知媒體從哪裡得到這個消息，繼而又說這讓她想到法國阿爾斯通高管皮耶魯奇講個人遭遇的『美國陷阱』一書，她對記者說，“你剛才提到的全文細節情節，跟皮耶魯奇的遭遇幾乎是完全一模一樣的”。當然，華春瑩並不滿足於講這樣一個法國故事，但她的反應似乎透露出對孟晚舟能否獲釋中方也很無奈的處境，不可輕易表態，害怕上當。華春瑩隨後拿出中方的一貫行事的方式，譴責美國，但把重心放在直接敲打加拿大上面。

華春瑩稱孟晚舟是無辜的，她稱這一事件“完全是美方出於打壓中國高科技企業發展的政治目的，而加拿大在其中扮演了非常不光彩的角色。”她敦促美方立即撤銷對孟晚舟的逮捕和引渡請求，敦促加方立即釋放孟晚舟。讓她早日“平安地回到祖國”。中方原來把主要的壓力施加在加拿大，孟晚舟被捕後，中方報復性地逮捕了兩名在華工作的加拿大人，對加拿大疾言厲色，要求釋放孟晚舟，並把從前不錯的中加關係降到冰點。加拿大總理則表明加國是法治治國，一切聽憑法律決定。

但是中方不會不清楚美方在孟晚舟被捕事件上的核心作用，只要美國不放棄引渡孟晚舟，加拿大就應走完所有法律程序。單單向加拿大施加壓力是無濟於事的。

孟晚舟委託律師們在特朗普總統任期將滿時期談判此事，顯然是策略上的重大改變。華爾街日報報道，孟晚舟委任律師最近幾周與美國司法部官員商討達成延緩起訴協議的可能性，根據這類協議，孟晚舟必須坦承美國檢方提出的部分指控，如其配合，檢方有可能同意暫緩起訴，日後撤銷控訴。

美方願意讓步嗎？華爾街日報引述消息人士稱，美方似乎願意有條件放孟晚舟一馬，消息人士還表示，孟晚舟與司法部的代表本周再度對話，希冀在特朗普卸任前達成協議，華為方面也期盼即將上任的拜登政府更能寬宏大量。但是，曾經擔任美國司法部國安官員的大衛.勞夫曼認為，美國檢方雖然可能考慮整體外交利益，但孟晚舟案罪證確鑿，拜登執政後司法部如放過這起刑事案件，將是一件非比尋常的事。

發言人華春瑩為什麼以“美國陷阱”來形容華爾街日報的消息，似乎對這件事的成功幾率疑心很重？或者，盼望過久，不敢期待“喜從天降”？