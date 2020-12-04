妻子是中國人 挪威央行二號人物安全許可未能延續被迫辭職

12月4日辭去挪威中央銀行副行長職務的喬恩·尼古拉森（Jon Nicolaisen，2014年8月22日在懷俄明州傑克遜霍爾舉行的傑克遜霍爾經濟政策研討會上。

挪威央行周五宣布，與一名中國女子結婚的挪威央行副行長尼古拉森(Jon Nicolaisen)因未能延續安全許可而辭去職務，立即生效。

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尼古拉森解釋說，“挪威公民安全檢查委員會告知我未能延續安全許可的理由是，我的妻子是中國公民，生活在中國，我向她提供經濟援助。但與此同時，該委員會的調查結論是，就我個人而言，沒有任何因素引起對我是否有資格獲得安全許可的懷疑，但這並不足夠。因此我必須辭職”

作為挪威央行二號人物，尼古拉森主要負責國家監督挪威的主權財富基金，挪威國家主權財富基金是全球最大的主權財富基金，資產規模超過一萬億歐元。

尼古拉森於2014年被任命為挪威央行副行長，並於去年四月一日連任。出生於1959年，2010年與中國妻子結婚。

最初被任命為央行副行長時，安全許可評估是由挪威財政部負責進行。

但是延續安全許可目前由一個特別的金融安全機構負責，這個機構屬於司法部與國家安全部聯合管轄。

挪威公民安全委員檢查委員會對尼古拉森的安全審查開始於去年年底。

挪威當局一直指責中國和俄羅斯對挪威進行間諜活動。

2010年劉曉波獲得諾貝爾和平獎後，挪威和中國關係冷凍了很長時間。