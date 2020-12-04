法國打疫苗指日可待 如何說服民眾同意接種政府頭疼

12月4日，巴黎盧浮宮，珍藏着達·芬奇作品“莫娜麗莎”的畫廊，遊人空蕩蕩。

法國政府預計元月起首先對養老院老人繼而對容易感染人群打新冠疫苗，然後大規模接種。時間所剩不多，如何說服民眾接受注射疫苗讓法國政府頭疼。

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面對部分民眾對打疫苗有畏難情緒，衛生部長韋蘭說，在獲得應對新冠病毒的免疫力之前，我們首先要獲得戰勝恐懼的免疫力。

法國新冠疫苗接種將分階段進行，元月初開始，首先得到接種的是療養院老人，然後逐步擴至所有人群。法國已訂購了足夠的疫苗，法國政府的原則是，打疫苗免費，打不打自願。

但是，隨着打疫苗日期臨近，法國不少人似乎越來越不情願接受注射疫苗。根據最新的民調，只有百分之五十三的民眾願意，七月份，這一數字為百分之六十四。

為什麼願意接受注射的人會減少呢？他們提出的第一理由是懷疑新疫苗的安全性，另外的理由就是一般性地反對注射疫苗，包括所有的疫苗。這一理由在法國很普遍，一般民眾似乎對打疫苗有一種本能的不信任。

衛生部長韋蘭保證，政府將盡最大可能地向民眾提供一切有關疫苗的知識，做到最大程度的透明。法國政府同時任命了一位防疫科學家費舍爾為“疫苗先生”，費舍爾和他的團隊的主要職責是幫助民眾消解疑問。

美國輝瑞與德國生物公司以及美國莫德納的實驗數據已經公布，有效率安全性能都很有說服力，但是更具體的數據仍然沒有向全社會公布，儘管已經寄給了不同的藥檢部門和公共衛生管理部門。

一些法國專家認為，數據越具體越公開越好，許多人不願意接受注射疫苗，最大的理由就是缺少有關疫苗的信息，因此，必須要在相關信息的傳播和政府與民眾的溝通上下大功夫。

法國總統馬克龍表示，政府應該誠實地面對民眾，坦誠地告訴大家自己知道什麼，不知道什麼，這也就是我們為什麼任命一位科學家負責與大家溝通的原因。