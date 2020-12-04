遲遲不見公布疫苗實驗數據 中國“一至兩周有大消息公布”

試驗數據完備、有效性安全性極高的美國莫德納及輝瑞新冠疫苗即將在歐洲上市。

第三期實驗終結證明有效率高達百分之九十五以上的美國輝瑞與德國生物公司以及莫德納公司的新冠疫苗已獲英國當局批准上市，預料元月起將陸續在法國與歐洲多國注射，很早就研製疫苗的中國至今未見公布第三期實驗的數據。但是，中國科研攻關組疫苗研發專班專家組副組長、中國工程院院士王軍志12月4日表示，“年內將有6億支滅活疫苗獲批上市”。

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王軍志周五在武漢“世界中西醫結合大會”宣稱，未來1到2周中國將有關於疫苗的“大消息”公布，稱年內將有“6億支滅火疫苗獲批上市”。

王軍志稱，中國目前進入第三期臨床試驗的疫苗有六款，其中四款為滅活疫苗，他指滅活疫苗在中國是比較成熟的，“走在全世界的前面”，而且這種疫苗主要特徵與病毒結構最接近，人體的免疫應答比較強，安全性也可控，還可在攝氏2至8度環境下運輸，冷鏈運輸很方便。

但正在研發相關疫苗的科興生物董事長尹衛東日前向財經國家周刊表示，疫苗達到百分之五十保護率可批准上市，“只是基本條件，不是唯一條件”。疫苗的安全性、數量，供應周期、有效期、便利性等，都是疫苗的艱巨考驗和挑戰。

中國國藥集團中國生物董事長楊曉明也認為，新冠疫苗研發仍面臨巨大挑戰，很多科學問題需要進一步深入研究才能回答。列入那條技術路線最好？各種疫苗的免疫持久性，以及如何應對可能出現的抗體以來增強現象等。

美國輝瑞以及莫德納等疫苗都已公布了第三階段臨床數據，中國進入第三期臨床試驗的疫苗共有五種，截至目前都未公開第三期臨床試驗數據，其安全性、有效性仍然是未知數。

莫德納疫苗並於周四公布了新的數據，根據初步實驗結果，並經過一家獨立的科學期刊驗證，莫德納疫苗注射人體後產生的抗體至少在90日之內有效。但是要完全了解該疫苗的保護期有多長還必須要等更長的時間。