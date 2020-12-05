俄羅斯疫苗尚未結束第三期實驗 莫斯科發動大規模接種

莫斯科星期六經70家醫院發放“衛星五號”(Spoutnik V)新冠疫苗，這意味着俄羅斯開啟了全民注射疫苗的第一階段。

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據指出，俄羅斯疫苗首先將提供給醫務人員以及為醫院服務的工作人員、教師以及社會工作者注射，下一步的目標是最容易感染疫情的人群。

一位小學教師讓路透社記者閱讀了他收到的信息：“您在學校工作，您可以優先免費接種新冠疫苗。”

莫斯科是俄羅斯新冠疫情最嚴重的地區，最近24小時就有7993人感染，上一天感染的人數為6868人，而九月初，每日感染人數平均只有700人左右。

莫斯科市長在社交網絡個人賬號寫道：五小時之內，已經有5000人註冊接種，他們分別是教師，醫生，社會工作者，他們現在面臨的健康風險和生命風險最高。

俄羅斯共開發了兩種新冠疫苗，“衛星五號”疫苗得到了俄羅斯投資基金的直接支持，另外一款疫苗由西伯利亞研究所開發。

一些科學家對俄羅斯當局向其開發的衛星五號疫苗迅速開放綠燈表示憂慮，因為兩款疫苗目前都沒有結束第三期試驗，“衛星五號”第三階段試驗的最終結果還沒有查證，有效率和安全性還有待證實。

衛星五號疫苗共需注射兩次，在第一次注射後，第二次需等到21天後才能注射。

為了預防疫情進一步擴大，莫斯科於三月份關閉了全部公共場所，包括公園和咖啡館，警察在大街小巷巡邏，檢查行人是否遵守規定，不過，從6月中開始，限足令開始有所放鬆。

俄羅斯星期六全境共有28782人確診感染，自從疫情爆發以來至今，共有2431731人確診感染，是全球疫情第四嚴重的國家，