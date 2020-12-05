北京不喜被視為戰狼 外交部稱要解決挨罵問題

北京“戰狼外交”讓全球側目，但是中國副外長樂天成周六反駁說，戰狼外交是“話語陷阱”，中國從來都是禮儀之邦。

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中國外交部長王毅曾被譏諷為“戰狼部長”，主要指其與外國打交道時“霸氣凌人”，其手下的外交官們也不善於外交辭令，外交官們本來是彌合國與國矛盾的使節，以“三寸不爛之舌”斡旋、周旋，盡其力把大事化小，但中國的駐外使節們往往被認為很有挑釁性，不是化解問題，而是把問題挑大。故此，有了“戰狼外交”的名號。

公認具有代表性的是外交部發言人趙立堅，說法粗魯，破壞性極大，最後造成的結果，似乎對中國好處也不大。比如今年三月，正值國際社會要求中國開放獨立調查新冠病毒來源之際，美國指責中國初期應對不力，導致病毒大流行，趙立堅以外交部發言人之身，竟借用陰謀論，指美國軍人把病毒帶入了武漢，結果招致美國猛烈抨擊，特朗普乾脆從此把新冠病毒稱之為“中國病毒”，讓中美關係變得更壞，趙立堅顯然做出了貢獻。但趙立堅最近的表現被指越來越出格，北京近日撤銷香港四名民主派立法會議員資格後，11月18日，由美國、英國、加拿大、澳大利亞及新西蘭組成的“五眼聯盟”外長深夜發表聯合聲明，要求中國撤回人大授權香港特區撤銷四名議員資格的決定，馬上讓四人復職。五國聯盟質疑北京此舉是有預謀禁絕反對聲音。趙立堅次日例行新聞發布會上的一番發言令人驚愕：“不管他們長五隻眼，還是十隻眼，只要膽敢損害中國主權、安全、發展利益，小心他們的眼睛被戳瞎。”趙立堅最新的表現就是在推特發出一張澳大利亞軍人刀砍阿富汗軍人的假圖，手法惡劣令人髮指，遭到澳大利亞及其盟國強烈譴責後，中國外交部卻忙着找理由給趙立堅辯護。

趙立堅和一些中國駐外使節的表現極富挑釁性，外界稱之為“戰狼”，以至於把中國的外交形容為“戰狼外交”是有着一個清晰的邏輯的，“戰狼外交”始自於習近平全面掌權之後。

樂天成周六在“第三屆中國智庫國際影響力論壇”發表主旨講話時稱，“給我們貼‘戰狼外交’這個標籤，至少是對中國外交的誤解”，他還說，中國從來就是禮儀之邦、以和為貴，“從沒有主動挑釁別人，也沒有跑到別人家門口更沒有到別人家裡去挑事”。

樂天成並不是要以中國禮儀之邦的歷史來掩飾今日外交禮儀的嚴重缺失，他倒打一耙，稱“別人到我們家門口耀武揚威”，中國不得不奮起自衛。

但有觀察人士質疑，今天誰敢去中國家門口耀武揚威？看看北京把一個繁榮的香港糟蹋成什麼樣子，新疆百萬穆斯林強迫集中，國內對人權人士的鎮壓毫不鬆懈，外界難道不能批評，一批評就是“耀武揚威”？

樂天成總結，戰狼外交實際上是“中國威脅論”的又一翻版，又一個“話語陷阱”，“目的就是要讓我們打不還收，罵不還口......”推特有人評論：“從樂部長的表述看，趙立堅們的好日子還長着呢，止不住那天又冒出‘戳瞎你的眼’那樣的罵人警句。”

樂天成的講話很矛盾，他又引述習近平的話說，“落後就要挨打，貧窮就要挨餓，失語就要挨罵”，所以，中國現在要解決“挨罵”的問題。