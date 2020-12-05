孟晚舟能獲釋嗎 加拿大總理特魯多拒絕評論

聽說孟晚舟的律師正在和美國司法部談判孟晚舟釋放一事，深深捲入孟晚舟案的加拿大如何看待此事，加拿大總理特魯多被問及此事時不置可否。

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記者向特魯多提問時，引述了華爾街日報有關華為與美國司法部秘密談判的報道，然後問特魯多，加拿大是否尋求與中方達成釋放兩名被其扣押的加拿大公民作為交換的可能性？特魯多拒絕就美方與華為這一或然的協議進行評論。

他說：“我不會評論這些信息”。但他補充說：“加拿大人十分清楚，我們的首要任務是兩個邁克爾安全地重返祖國”，兩位被關押在中國的加拿大人的名字都叫邁克爾，一個是前外交官邁克爾.康明凱，另一個是商業顧問邁克爾·斯帕沃爾。

孟晚舟被捕事件，導致中加外交危機，孟晚舟被捕幾天後，中國立即予以報復，關押了兩名加拿大人至今。

華爾街日報周四報道稱，孟晚舟律師正在與美國司法部協商，希望達致一項可使孟晚舟重返中國的協議，但是要達成此類協議的前提條件是，涉案人孟晚舟必須承認美國指控的部分罪名，據說孟晚舟堅稱自己無辜。

華爾街日報稱，孟晚舟的律師本周與美國司法部協商，希望能夠在特朗普政府1月20日離開白宮前，達成釋放孟晚舟的協議。該報還表示，這一協議同時也有利於釋放被中國扣押的兩名加拿大人。

加拿大一直指控北京拘捕兩名加拿大人的行動是任意拘捕，西方普遍認為，中國為了報復加拿大扣押孟晚舟，硬是給兩名加拿大人栽上莫須有的罪名。

華為還是美國司法部，目前都不作聲，拒絕對華爾街日報的報道作出評論。至於孟晚舟在溫哥華的律師們，媒體目前也無法找到。

無論如何，星期一，孟晚舟引渡美國案將繼續在溫哥華法院開審。