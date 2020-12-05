幾乎沒有反對聲音的立法會：準時結束辯論“趕收工”

在民主派全體總辭和被DQ之後，立法會財務委員會4日開會辯論涉及5.5億元（港幣，下同）的“明日大嶼”前期研究撥款，會議在財委會主席陳健波畫線“趕收工”下，準時結束。一個幾乎沒有反對聲音的會議，也在毫無懸念下通過政府提出的前期研究撥款。

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陳健波在傍晚為辯論“畫線”，宣布在傍晚6時35分終止辯論，親商界的自由黨議員鍾國斌不滿決定，陳健波指疫情下工作人員想要“趕着收工”，酌情將辯論時間延長5分鐘。財委會最終以33票贊成，2票反對，2票棄權，通過明日大嶼前期工程撥款。醫學界陳沛然和“熱血公民”鄭松泰投下反對票，建制派的民建聯何俊賢和新民黨容海恩則投下棄權票。

根據港府2019年3月19日按2018年9月價格估算，“明日大嶼”首階段工程總造價初步粗略估算約為6240億元，其中交椅洲人工島填海和基建工程造價約為2560億元。民主派和多個民間社團一直反對政府提出涉及大面積填海工程的“明日大嶼”計畫，形容計畫對環保將造成災難，認為應優先發展新界逾千公頃的棕地，停止破壞海洋生態以及香港公共財政。

包括長春社、綠色和平、守護大嶼聯盟等多個環保團體發表聲明，反對財委會漠視反對聲音、一意孤行通過撥款。

對於陳健波畫線要求準時收工，自由黨鍾國斌大表不滿，聲稱明日大嶼備受社會關注，自己亦有三條全新問題，強調建制派都代表大量市民意見，希望陳不要覺得建制派的發言與民主派一樣。陳健波回應指，得悉30多名議員覺得討論時間已足夠，希望儘快投票，加上疫情下工作人員希望儘快放工，最終決定將辯論時間延長5分鐘。鍾國斌不滿僅管不滿，但他亦投下贊成一票。

民主派過往在財委會提出俗稱“37A”的臨時無約束力動議，往往被建制派否決不獲處理。今次有4名建制派提出臨時動議，其中民建聯陳恆鑌要求關註明日大嶼對離島居民的影響；謝偉俊要求政府壓縮研究時間和增加研究成本效益等；兩項動議獲得處理並通過。至於田北辰提出儘快落實人工島鐵路建設，以及民建聯何俊賢提出要求政府照顧漁業的動議，均被否決不獲處理。

工聯會黃國健指，工聯會反對在財會處理臨時動議，認為過去民主派以此拉布，形容以往不處理37A是“好的傳統”。他稱即使現在只有建制派在立法會，亦不應因人而異，擔心此例一開，會有大量議員作出政治、民生表態，建議應在事務委員會階段討論這些事項。

有提出臨時動議的田北辰反駁，動議並非政治性，也不是像民主派般藉此拖延。亦有提出臨時動議的謝偉俊質疑，財委會根本沒有不處理37A的傳統，又強調其臨時動議是建基於辯論時產生的問題，促請工聯會不要為反而反。