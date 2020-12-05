把中共和中國人民區分開來 美國動作頻頻

美國國務院周五禁止中共統戰官員或參與統戰活動的人士入境美國，稍早些時候，美國大幅度限制中共黨員及其直系親屬赴美簽證，有效期從10年縮短為1個月。一些分析人士認為，美國正在採取具體、實效的動作來區分一黨統治中國的中共和廣大的中國人民。

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美國國務卿蓬佩奧周五發表聲明指出，被禁止入境的包括中共官員及其積極參與統戰部活動的個人，這些人“使用或威脅使用身體暴力、竊取和泄露私人信息、從事間諜活動、破壞或惡意干涉美國國內政治、學術自由、個人隱私或商業活動”，旨在“拉攏和脅迫”美國地方官員、海外華人社區、學術界和其他公民社會組織、以便推進中共威權主義敘事和政策偏好。

本周稍早些時候，美國國務院發布新規，限制中共黨員及直系親屬赴美旅行，中共黨員及直系親屬申請赴美旅遊探親簽證有效期從此前的10年縮短為一個月，且只限於單次入境有效。華盛頓當局解釋說，中共一直試圖“通過宣傳、經濟訛詐和其他不可告人的行為來影響美國人”，此舉是為了保護美國免遭“惡意影響”。

數周前，美國移民局已公布新的移民政策指南，指出除非特殊許可，禁止共產黨員及其他極權政黨成員尋求美國永久居民身份和加入美國國籍。

北京政權對美國針對中共官員及其直系家屬採取的措施十分敏感和憤怒，中國外交部發言人華春瑩星期五重彈中國外長王毅此前宣稱的老調，中共和中國人民“魚水情深、血肉相連、不可分割”。她的言論遭到網民嘲諷：當美國把目標對準企圖永久統治中國的中共的時候，他們就想到了平日頤指氣使的人民。趙立堅更早些時候曾發出過一則人民願意為中共阻擋槍林彈雨的推文更是引發強烈的抨擊。

中共領導層意識到這是一個十分嚴重的舉措，中共總書記習近平9月3日專門表態：“任何人任何勢力企圖把中國共產黨和中國人民割裂開來、對立起來，中國人民都絕不答應！”

有分析認為，中國高層對美國相關舉措如此敏感，動輒指責美國挑撥“魚水關係”，說明美國對準了北京政權的軟肋：今天的中共早已是權貴，利益集團，與無法選擇誰來統治他們的人民之間不存在所謂的魚水關係，因此之間的聯繫遠未如當局所說的那麼牢固。另外，聽起來中共黨員數字龐大，九千多萬，其實其中投機牟利者，拚命往上爬希望陞官的多如牛毛，真正相信所謂共產主義的寥寥無幾。因此，中共當局對美國日復一日高調區分中共與中國人民且有配套的政策措施是十分警惕和擔心的。