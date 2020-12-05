法國前總統德斯坦葬禮靜悄悄舉行

周三去世，享年94歲的法國前總統德斯坦的葬禮星期六在法國中部盧瓦河畔一座小村莊Authon舉行。按照德斯坦生前願望以及抗疫期間的特殊規定，只有家人和親友出席了葬禮。

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周六早晨，天氣陰冷潮濕，送葬隊伍在兩輛憲兵車輛陪伴下，於10時30分來到位於小村村政府與教堂之間的一座小廣場上。教堂的鐘聲響了，按照德斯坦生前願望，靈柩上覆蓋著兩面旗幟，一面是法國國旗，另一面是歐盟旗幟，靈柩被緩緩擡入教堂。40多人，包括家庭成員，以及最親近的親友出席了葬禮。

更多的人不能出席葬禮，一方面因為疫情期間的硬性規定，另一方面也符合前總統的心願，德斯坦的兒子亨利表示，父親生前明確表示，他死後，就在這座他們生活的小村舉行簡樸的葬禮，不要驚動眾人。

三位著名的法國音樂家包括一名男高音、一名大提琴家，一名鋼琴家表演了德斯坦生前最喜愛的六首樂曲。

布盧瓦兩位主教為德斯坦的葬禮主持彌撒。葬禮持續兩小時，之後，送葬隊伍在教堂神父帶領下，穿過村莊，數百米之後來到德斯坦家族墓地。

數十位不顧禁令趕來送葬的人，被憲兵擋在一百多米之外。

在家庭成員向逝者最後致敬後，前法國總統被埋葬在他生前鍾愛的小女兒的墓地旁邊。他的小女兒1974年只有14歲，曾出現在父親競選總統的一張招貼畫上。

德斯坦被公認是一位把法國帶入現代化的總統，法國人可以從周日九時起，前往墓地悼念。法國總統馬克龍宣布，星期三定為全國哀悼日，“哀悼法蘭西歷史上一個偉大的形象”。

1974-1981，德斯坦擔任法國總統，因感染新冠疫情逝世。