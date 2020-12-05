法國反整體安全法示威 參加人數減少 巴黎有砸燒場面

法國各地星期六再次爆發反整體安全法示威遊行，巴黎出現了汽車被焚燒，櫥窗被打碎等破壞性場面，整體上，示威規模明顯比上次縮小。

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法國民眾星期六再次走上街頭，反對整體安全法，儘管法國政府已作出讓步，承諾修改最具爭議的第24條款，但是示威者認為政府並未作出足夠的承諾以保障公民自由，他們要求撤除整體安全法的部分條款。

但星期六的遊行發生了暴力場面。根據法國內政部，截至晚八點，全法共有64人被傳喚，檢方則表示已有21人被拘留，其中包括巴黎的兩名未成年人。

在巴黎，示威隊伍14時15分出發，但一路不斷遭遇暴力事件，隊伍前進緩慢，快18時才抵達終點共和國廣場，許多示威者此前已經離開了隊伍。

沿途，至少有停在路旁的六輛小車，一輛卡車被點燃，幾家銀行以及房屋介紹所的櫥窗遭破壞。路旁的施工現場被一些身穿黑衣行動迅速的示威者就地取材投擲石塊。內政部長譴責說：“打砸搶分子正在打砸共和國”，內政部表示，示威活動結束後，警方共有八人程度不同地受傷。

星期六，在法國各地共有90個城市爆發了反整體安全法示威遊行，內政部稱，全法共有五萬兩千人參加了示威遊行，其中巴黎共有5000人，組織者沒有公布任何數字。根據法國內政部的數據，上星期六的示威遊行總共動員了13萬人參加，其中巴黎就有46000人，但組織者認為全法至少有五十萬示威者參加了遊行。

法國政府目前作出的讓步是，將大幅修改被指為有損媒體自由、言論自由和示威自由的第24條，但示威者要求取締第24條，以及第21條和第22條。

法國總統馬克龍周五對一家媒體發表談話說，我不會容忍那些有關政府正在減少自由的說法，這是一個謊言，法國不是匈牙利，更不是土耳其。