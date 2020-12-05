美國參議院兩黨領袖同指中國為美國最大威脅

美國政權每隔幾年更替，美國兩黨之間的爭鬥不會停息，然而，在對中國問題的認知上，似乎從來也沒有像數月來這樣驚人地一致。星期五，美國國會參議院情報委員會兩黨領袖發表聯合聲明指出，中國對美國構成了最大威脅。他們共同支持美國國家情報總監表述的觀點：中共目前是對美國的最大威脅，也是二戰以來對全世界民主和自由的最大威脅。

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星期四，美國國家情報總監約翰.拉特克里夫投書『華爾街日報』，文章指出，美國獲取的“情報很清楚：北京打算在經濟、軍事和技術上主導美國和其他國家。”

這位美國最高情報官員指，中國的經濟間諜手段是“搶劫、複製和替代”，“中共竊取美國公司的知識產權，複製技術，然後在全球市場上替代美國公司”。他在文中說，聯邦調查局經常逮捕竊取研發機密的中國公民，根據估計，中國知識產權盜竊給美國造成的損失每年高達5000億美元，相當於每個美國家庭損失4000至6000美元。這位情報官員還表示，中方竊取美國國防技術，“以推動習近平野心勃勃的計畫，使中國成為全球最重要的軍事力量。”北京對此很憤怒，中國外交部發言人華春瑩隨後稱拉特克里夫在重複美國政府炮製的謊言。

美國參議院情報委員會代理主席、共和黨參議員盧比奧和副主席、民主黨參議員沃納周五發表聯合聲明力挺美國國家情報總監拉特克里夫有關中國的陳述。參議院情報委員會兩黨領袖發表聲明表示：我們同意情報總監拉特克里夫的觀點，即中國對美國構成最大的國家安全威脅。我們的情報清楚顯示：中國共產黨將不惜一切代價發揮其影響力取得全球主導地位。

聲明還指出：“北京對美國社會的滲透是蓄意且陰險的，他們利用一切可用的影響工具，以犧牲美國的利益為代價，加速自身的崛起。”聲明還指中國企圖取代美國在世界的領導地位，企圖在國際舞台重塑他們想要的形象，對美國的民主價值構成威脅。聲明譴責“中共專制領導人試圖威脅我們的言論自由、政治、技術、經濟、軍事，甚至威脅我們抗擊新冠病毒大流行的努力。”

參議院情報委員會兩黨領袖表示，美國不會坐以待斃。

眾議院情報委員會主席、民主黨眾議員希夫周四也發表一份針對中國措辭強硬的書面聲明，要求情報界更有效地應對中國對美國國家安全構成的一系列威脅。

上述聲明再次顯示，美國國會兩黨在對抗中國威脅的問題上有着高度的共識。