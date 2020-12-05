美媒揭露中國官商勾結 劣質測試劑導致疫情爆發

繼日前美國有線電視網CNN披露一份中國當局隱瞞疫情的機密文件後，美聯社依據中國內部文件和調查周五獨家報道指出，中國測試失准導致疫情大爆發，測試失准起因於官方與上海三家默默無聞的公司之間的秘密交易。

廣告 繼續瀏覽後續

美聯社周四報道說，他們通過獲得的內部文件與電子郵件，以及對40名中國醫生、疾病預防中心員工、衛生專家以及內部人士採訪調查，發現早於今年元月疫情爆發初期，中國疾病預防控制中心及有關衛生當局就與上海三家默默無名的公司進行交易，讓他們獨家獲得測試病毒篩劑的銷售設計權，這些公司分別是上海捷諾生物科技、上海輝睿生物科技以及上海伯傑醫療科技。報道指這三家公司通過賄賂北京和上海的疾控中心及衛生部門，獲得獨家授權使用他們生產的測試劑，但是這些測試劑質量低劣，導致中國一段時間沒有測檢出任何確診案例，中國當局因此沒有採取禁止大型集會、外出旅遊等限制措施，造成疫情在春運期間迅速擴散並在全球各地爆發。

根據報道，在與前述三家公司達成交易後，中國預防控制中心及相關衛生部門極力阻止其他科學家或組織使用其他病毒試劑來檢驗病毒，只允許病毒樣本送到中國官方授權的實驗室，並使用上述公司生產的病毒試劑來檢測。

該報道指出，這一做法導致1月5日至17日沒有增添任何確診個案，也使得中國官員沒有在早期採取行動。有研究顯示，如果中國當局能早兩星期採取防疫措施，或許能減少86%的病例。

另據CNN日前報道，根據他們取得的一份外泄的湖北省衛生當局機密文件，中國對外公布的數據，只是全部疫情的一部分，中國當局處於政治考量隱匿疫情，在疫情爆發初期處理失當。

今年2月10日，中國官方通報新增確診病例2478起，但根據湖北省疾控中心外流的上述文件顯示，當天新增確診病例為5918起，是對外公布數字的兩倍以上。該文件還顯示，去年3月初的時候，中國疫情診斷速度緩慢，從出現癥狀到確診平均要23.3天，專家認為這大幅影響疫情監控和防疫措施。

上述文件還顯示，湖北早在新型冠狀病毒疫情爆發之際的去年12月，還在武漢、宜昌和鹹寧等地悄然出現了流感大流行，流感病例暴增至前一年的20倍，使得原本不堪負荷的醫療體系雪上加霜。

CNN稱，一些在中國醫療體系任職和要求匿名的吹哨者提供了這些文件，他們給予愛國心向外提供事實真相。同時也是為了紀念直言不諱的同事。