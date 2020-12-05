蔡霞《外交事務》撰文自稱“與一個失敗的黨決裂”

流亡在美國的中共黨校教授蔡霞在美國外交事務雜誌（Foreign Affairs）撰文，形容中共是一個“失敗的黨”，而她作為一個體制內的人士，已正式“與北京決裂”。蔡霞在文章中敘述她如何從一個根正苗紅的社會主義信奉者，甚至一度還對習近平寄予希望的黨內人士，逐步演變成為今天她所形容的“沒有回去的路”。

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蔡霞在文章中，提出好幾個令她“與習近平和中共黨的最後決裂”的關鍵事件，其中包括習近平政權縱容下的警察暴力，掩蓋環境科學家雷洋命案的真相。

文章指出，2016年5月，環境科學家雷洋在前往機場接岳母的路上，因不明原因被北京警方拘留而去世。為了逃避罪責，警察對雷進行了構陷，指控他在招妓。他的大學校友們對這種誹謗行為感到憤怒，組織起來幫助雷的家人討回公道，事件在全國引起很大反響。為了平息憤怒，中共最高領導層下令進行調查。檢方同意進行獨立的屍體解剖，並計畫進行庭審，對簿公堂。然而，奇怪的事情發生了：雷洋家鄉的地方政府出面，將雷洋的父母妻兒近乎於“軟禁”，向他們提供了約100萬美元的巨額賠償，要求他們放棄對真相的追求。當雷的家人拒絕時，賠償增加到了300萬美元，甚至後來又加進一棟價值300萬美元的房子。即使如此，雷的妻子仍堅持要還已故丈夫的清白。政府然後向雷的父母施壓，雷的父母在兒媳面前跪下，懇求她放棄此案。是年12月，檢察官宣布他們不會為雷洋之死而起訴任何人，雷洋家人的律師透露他被迫停止介入。

蔡霞說，當她得知這一結果時，她整夜坐在書桌前，充滿悲傷和憤怒。顯而易見，雷之死是警察不法行為所致，上司並沒有懲罰肇事警察，而是用人民辛苦賺來的巨額稅款在庭外尋求和解。官員們不服務於人民，而是沆瀣一氣，“我於是問自己：如果中共官員有能力採取這種卑鄙的行動，這個黨你還能信嗎？最重要的是，我還能繼續與這個政權為伍嗎？”

出生在一個中共軍人家庭、外公參加了毛澤東領導的農民起義、父母及母親一家好幾個人都加入了中共領導的軍隊，投身於抗日戰爭的蔡霞，承認像她這樣的革命家庭，在1949年中共勝利之後，“生活是美好的”。然而，在她生命中有好幾個關鍵，令她選擇了一條不歸之路。

她說，1989年6月天安門事件，政府鎮壓了天安門廣場上的民主抗議者，造成數百人喪生，“私下裡我感到十分震驚：解放軍竟然向大學生開槍，這與我從小接受的人民軍隊保護人民的觀念背道而馳”。蔡霞之後在中央黨校教書，但她承認僅管她“仍然忠於中共，但我在質疑自己的信念”。

江澤民時代提出三個代表，蔡霞說“我馬上意識到，這一理論預示着中共意識形態的重大轉變。特別是三個代表中的第一個代表（資本家）的提出，意味着江澤民放棄了馬克思主義的核心理念，即資本家是一個剝削性的社會群體。取而代之的是，江澤民將黨向他們那個階層開放，我歡迎這一決定”。

蔡霞說2001年她獲邀為中央電視製作的“三個代表”電視節目撰寫腳本，之後她花了六個月的時間研究和編寫紀錄片解說文稿，然而負責審查的四位副台長在第一集放完時下令“讓我們停一下”。其中一位副台長說：“今年是中共黨誕生八十周年，八十大壽啊！”他高聲說道。這樣的周年紀念日不需要討論黨所面臨的挑戰，而需要慶祝其英勇獲勝的偉業。蔡霞說在那一刻，她終於明白了，中央電視台的人對意識形態的真正含義毫無興趣，他們只是想讓黨看起來光鮮亮麗，並吹捧上級。

另一個關鍵的轉折點發生在2008年，當時我去西班牙做短期的卻似乎是命中註定的訪問旅行。作為訪問西班牙學術交流的一部分，我得以深入了解到，在1975年獨裁者弗朗西斯科·佛朗哥去世後，西班牙是如何從專制政體過渡到民主制的。

蔡霞說，她不禁將西班牙的經驗與中國進行比較，“我的悲觀結論是，中共不太可能在政治上進行改革。一方面，西班牙的轉型是由後弗朗哥政權內的改良主義勢力發起的，如胡安·卡洛斯一世國王，他們將國家利益置於個人利益之上。中共在1949年以暴力奪取政權，迷戀於對政治權力具有永久壟斷的執念。從中共的歷史看，特別是其對天安門廣場抗議活動的鎮壓，在在表明它不會和平放棄壟斷權力。鄧小平之後的領導人沒有一個有勇氣推動政治改革，他們只是簡單地想把這個責任推卸給未來的領導者。”

蔡霞承認將曾希望寄託於習近平。但在習近平上位後不久，她開始產生疑問。習在2012年12月發表的演講中暗示了一種改革和進步的心態，但他的其他言論卻又暗示要搞倒退，指向改革前的時代。習近平是左還是右？剛從黨校退休的蔡霞與老同事有一次議論起習近平的某些計畫，其中一位說：“習不是向左還是向右的問題，而是他缺乏基本判斷力，說話沒有邏輯。”蔡霞說，此話一出，大家靜默下來，一股寒意襲入我的背脊一陣陣發冷，“習有着像上面所說的這些缺陷，“我們怎能指望他能領導推進政治改革呢？”

蔡霞後來與一小群朋友進行的一次私下談話錄音，未經她同意就被泄漏在網上發表，在這次私下談話中，蔡稱中共是“政治殭屍”，並說習近平應該下台等。她發給朋友們的一篇簡短文字，文中譴責習近平在香港實施壓制性新國家安全法，蔡霞說“也有人把它泄漏了出去”。

這時蔡知道有麻煩了。果然不久後被開除黨籍，學校取消了她的退休待遇，她的銀行帳戶被凍結。她曾要求中央黨校當局保證回國後的人身安全，但官員在電話那頭避而不回答這個問題，反而製造模糊的威脅針對她在中國的女兒和她年幼的兒子。她說：“正是在這點上我被迫接受這個嚴酷的真相：我沒有回去的路了。”