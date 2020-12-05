重慶弔水洞煤礦事故 已知18人遇難 5人下落不明

重慶發生煤礦事故，已知有18人遇難，5人下落不明。事發地點是重慶永川區的“吊水洞”煤礦。事故發生時間是12月4日下午17點左右。當時井下有24人被困。事故原因據說是一氧化碳濃度超高。

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據中國官媒報道，截至到12月5日早晨7點，已發現18名遇難者。一人獲救。井下還有5人生死不明。搜救人員仍繼續尋找。

報道說事故的原因正在調查。但據網傳消息透露，這個出事的煤礦已停產關閉兩個多月，這次因企業自行拆除井下設備，發生了一氧化碳超限事故。

據新華網消息說，在2013年這個煤礦曾出事故造成3人死亡。法新社說，中國煤礦經常發生事故。中國工業安全狀況悲慘，安全條例很少被執行。

今年9月底，重慶附近的另一座煤礦也發生事故，當時發生火災，一氧化碳達到威脅水平，造成16人死亡。