金融時報讀者評選全球最具影響力女性 蔡英文總統作家方方上榜

英國『金融時報』讀者評選出2020年全世界最具影響力的12名女性，台灣總統蔡英文，德國總理默克爾、新西蘭總理阿德恩，美國當選副總統哈里斯，撰寫『武漢日記』的中國作家方方等人當選。

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英國『金融時報』周末刊每年12月選出全球最有影響力的女性，今年當選的其中一些人物似乎與籠罩2020年全年的新冠疫情有密不可分的關係。

根據中央社報道，提名台灣總統蔡英文的讀者，指出蔡英文在新冠疫情爆發初期毅然禁止中國大陸民眾入境台灣，這是一個相當明智的決定，她領導台灣抗疫成功，受到國際社會肯定。

蔡英文同時也讓台灣成為今年表現最強勁的經濟體之一。在政治方面，蔡英文抵禦了來自北京的壓力，同時避免兩岸緊張情勢升高，並支持，通過了同婚合法化。

新西蘭總理阿德恩與德國總理默克爾，都被視為在領導國家應對新冠疫情方面有出色表現。

中國作家方方當選，應與她在武漢因疫情全面爆發封城期間，日日夜夜，寫下描述武漢人悲情的『武漢日記』有重大關係，這本至今未在中國出版的書籍已經出了法語、英語、德語等多種版本，在海內外影響很大。

根據中央社報道，蔡英文獲知當選後表示，榮耀屬於全民。總統府周六表示，蔡英文認為，總統不只是代表個人更是代表國家，再次感謝台灣人民的團結一心，這份榮耀屬於全民。