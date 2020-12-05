駱惠寧嫌國安法未夠完善似劍指司法機關

香港中聯辦主任駱惠寧4日表示，實施接近半年的國安法雖然“威力初顯”填補了長期法律漏洞，但還需要得到香港行政、執法、司法機關的切實執行，轉化為完善的制度機制。國務院港澳辦屬下的全國港澳研究會副會長劉兆佳解讀認為，駱惠寧是希望“提醒”司法機構，要負起維護國家安全的責任，直言過去有個別法官對反修例案件採取“寬鬆態度”。

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國安法實施半年來，香港人權和自由普遍受到進一步的收緊，警方對社運人士涉嫌進行濫捕，將政治問題交由法院解決，若干案件由於警方和控方的胡亂指控，遭到法官斥責。一些普通商業爭拗因為涉及民運人士而被提升為國安法案件，例子是壹傳媒創辦人黎智英涉及租務合約糾紛，但遭到國安法對付，甚至不獲準保釋。

駱惠寧4日在國家憲法日座談會上的講話顯示，國安法將進一步全面落實和完善化，目標包括香港18萬公務員的忠誠度、教育制度落實國民教育和整頓通識教育，以及教師“潔凈化”、並將重新制定選舉方法，務必使得親北京的人士當選。換言之，香港一切都必須在北京的全面操控之下。

網媒香港01引述全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，駱惠寧提及的“完善制度機制”，至少涉及三方面，第一是確立公職人員宣誓制度，強化“愛國者治港”的底線標準及政治規矩。根據國安法第6條，香港特區居民在參選或就任公職時，應當依法簽署文件確認或者宣誓擁護《基本法》及效忠香港特區。

劉兆佳指，特區政府正研究修訂《宣誓及聲明條例》及《立法會條例》等本地法例，以好地反映人大常委會就基本法第104條的解釋，並訂立違反誓言的行為準則及後果，對象不止政府官員、立法會議員、司法機關人員，亦可能涵蓋區議員、特首選舉委員會委員，以至更廣義的“公職人員”，例如證監會、金管局等法定機構。劉兆佳指，港區國安法主要講及大原則方針，具體工作由特區政府負責，就宣誓安排修例是落實國安法的重要舉措，畫下政治遊戲規則，確保特區政權架構以愛國者為主體。

另一個需加以完善的地方是國家安全教育及宣傳工作。國安法第9、第10條要求特區學校、社會團體、媒體、網絡等，加強宣傳、指導、監督和管理，以及通過這些平台開展國家安全教育。劉兆佳指，教育界具有重要戰略地位，而界別內以反對派力量較大，過往推行國民教育屢屢受阻撓，但國安法通過後，將重點加強年青人的教育宣傳，建立一套恆常化模式，從小培養學生維護國家安全意識。

不過，要真正落實好港區國安法，除了是行政機關的工作，司法機關的角色亦備受關注。駱惠寧在演講中指，國安法需要轉化為完善的制度機制，後面還有一句：“得到香港行政、執法、司法機關的切實執行”。劉兆佳指，目前雖有人被國安法起訴，但未有定罪案例，實際效果如何不得而知，而中央是特別關心審判工作，他認為駱惠寧是希望“提醒”司法機構，要負起維護國家安全的責任，直言過去有個別法官對反修例案件採取“寬鬆態度”。