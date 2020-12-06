中國嫦娥五號首次月球軌道對接成功

攜帶着月球樣品的中國嫦娥五號上升器周日與位於月球軌道上返回器的首次交會對接取得成功。如果一切順利，中國有可能會成為繼美國和俄羅斯之後，全球第三個把月球樣品送回地球的國家。

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本台RFI法文網星期天（2020年12月6日）刊文報導，周四離開月球表面的嫦娥五號（Chang'e-5）上升器上面裝有計畫要送回地球的月球岩石樣品。周日嫦娥五號上升器與返回器在月球軌道成功完成首次對接。如果嫦娥五號未來成功降落地球，那將是繼美俄兩國四十多年後，人類再次把月球樣品送返地球。

中國媒體自周四以來，就已在關注嫦娥五號上升器離開月球表面，這是一個歷史性的時刻。對北京而言，這是中國飛行裝置首次在地外起飛。

人類上一次採集月球樣品成功送返地球是俄羅斯1976年的Luna 24無人月球勘探計畫。據中國央視CCTV播出的電視畫面，中國的登月裝置在周二成功着陸月球後，展示了中華人民共和國國旗。這是中國航天計畫繼2019年初實現人類首次把飛行裝置降落月球背面後，所取得的又一新進展。

玉兔月球車

嫦娥是中國神話中月球上的一名仙女。中國的嫦娥探月工程已不是第一次發射裝置前往月球。中國探月工程已分別於2013年和2019年在月球上降落了兩個被稱之為“玉兔”的月球車，可遠程遙控。中國在航天計畫上投入了大量資金，旨在超趕歐洲ˎ 俄羅斯和美國。