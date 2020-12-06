中國嫦娥五號完成月軌交會對接，引起德國媒體多方關注。媒體稱，這是一個具有歷史性的成功，是中國技術成就的又一證明。

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德國電視一台表示，嫦娥5號完成月軌交會對接，使中國雄心勃勃的太空計畫邁出了又一步。這個年輕的太空國家希望積累經驗，以便將來在載人登月時，也能取得成功。

N-TV電視台表示，嫦娥五號在成功登登月後，克服了下一個障礙，成功地完成了越軌交會對接。這是具有歷史性的一步。對接被認為是飛返地球旅程中最艱難的一步。雖然中國有過多次繞地球飛行的經驗，但還從來沒有在38萬公里之遙的地方進行過對接。在美國60和70年代載人登月後，這還是首次在越軌上在沒有宇航員的情況下，在月軌上成功進行了交會對接。如果返航成功，那麼，中國將是繼美國和蘇聯之後第三個完成了在月球上採樣的國家。

《明鏡》周刊也表示：完成交會對接是中國宇航項目的一大成功。嫦娥5號拍攝到的月球表面的圖片也非常清晰、獨特。

《明鏡》周刊在另一篇文章中寫道，中國人想在月球上得到什麼呢？數十年來，已經沒人對我們在太空的鄰居感興趣了。美國當年從月球上帶回來的樣品，有的到現在都還沒有開封。但嫦娥五號在轟動性地成功登月後，又將帶回兩公斤樣品。對中國來說，登月之旅是中國技術成就的又一證明。隨後，中國的太空之旅還會繼續。比如，二月份是登陸火星計畫。美國人現在也想重返太空。中國和美國在太空的雄心當然是為在地球上爭奪領先地位過招。但如果只把它看成是政治上的力量拼比，那是錯誤的，因為太空之旅對科學研究是非常有趣的。嫦娥五號將帶回來的樣本比地質學家認識到的月球可能要年輕20億年。這有可能給人們帶來新的根本性認識，重寫月球的歷史。下一個飛月之旅是個國際項目也顯示，登月並不只是超級大國的搔首弄姿。