感恩節後美國新冠疫情大爆發 5天新增感染100萬例

感恩節假期後，從12月1日至5日，美國感染新冠病毒在5天內增加超過100萬例，比較1月20日美國出現第一名新冠病毒感染者後，歷經近100天才增加到100萬例，如今感染速度之快，令人憂慮。

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根據約翰霍普金斯大學的數據，從12月1日到5日，美國新冠病毒增加感染人數達到100萬882人，全美感染總人數超過1450萬人，死亡人數達28萬1199人。

在感恩節假期，美國有5000萬人外出探親或旅遊。專家指出，民眾在感恩節出門的影響已經顯現，整體情況恐怕會變得更糟。

全美新冠疫情自11月以來愈演愈烈，11月，新冠病毒新增病例曾達到可怕的峰值每日10萬例。新冠病毒追蹤計畫（COVID Tracking Project）數據顯示，從12月開始，全美新冠住院患者每日突破20萬例。

疫情嚴重的洛杉磯市長賈西迪（Eric Garcetti）表示，洛杉磯上周住院人數激增兩倍，如果疫情繼續升溫，當地醫院空床數量可能會在2到4周內驟減至零。為遏止新冠病例再飆高，南加州將從6日晚上11點59分啟動新一輪居家避疫令。儘管北加州舊金山灣區醫院的病床尚未達告急程度，但官員警告，已看見疫情在感恩節假期後擴散的證據，這將使社區染疫人數激增。

明尼阿波利斯享內平醫療（Hennepin Healthcare）醫學副主任謝（Shirlee Xie）博士告訴CNN：每天都有成千上萬的人感染這種病毒，這意味着在未來幾天內，一周內，將有數百人來到醫院，數百人死亡，但我們這些照顧病人的人，不得不看着他們說，‘對不起，我無法再為你做什麼了’。