華盛頓最新對華動作 中共喉舌為什麼着急

一向自告奮勇，以馬前卒姿態解釋、傳遞、演繹北京當局欲言未言意圖的環球時報總編胡錫進，剛剛在新浪微博發出，如果蓬佩奧以上層級官員訪台，解放軍或在台北低飛。他還憤怒譴責特朗普“權力延伸”，欲在中美關係上“捆住新總統拜登的手腳”等等。

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分析人士認為，胡錫進雖然在虛張聲勢，但也從側面透露出中共高層對特朗普政府本屆任期結束前的對華舉動以及對未來繼任政府的影響的某種嚴重不安。

美國政府近日不斷對中國出招，其實這是特朗普對華政策的一貫延續，但胡錫進指責特朗普這是“實施跨任期的權力延伸”。根據美國憲法，新一屆美國政府應從明年1月20日開始執政，在此之前，現屆政府或顧及傳統等閑看守，或繼續實施憲法賦予的權力，應不存在所謂的“跨任期的權力延伸”。特朗普政府數周以來的舉動包括向台灣批售尖端武器，這恐怕與北京軍機近來不斷跨越台海中線，向台灣出售防務武器在美方看來已是當務之急。

最新的決定還有美國國務院周五禁止中共統戰官員或參與統戰活動的人士入境美國，稍早些時候，美國決定大幅度限制中共黨員及其直系親屬赴美簽證，有效期從10年縮短為1個月。這些動作被視為是美國區別對待中共與中國人民的具體舉措。但胡錫進譴責這是“即將喪失權力的特朗普政府正在對中美關係紐帶實行‘燒光殺光搶光’的‘三光政策’”。

胡錫進稱：在過去短短兩天，美國國務院宣布了至少四項反華新措施，包括限制中共黨員和他們的親屬獲得赴美簽證，把中芯、中海油等四家企業劃入黑名單，終止五項中美交流合作計畫等。

胡錫進接着指特朗普政府正在“給下一屆政府制定中美關係這一美國最重要外交方向的路線，捆住新總統拜登的手腳”。分析人士指出，胡錫進的這一擔心可能是傳達或者揣摩中共高層的意思。關於拜登政府未來的對華政策，媒體已有大量評論分析，現在的問題不在於美國本屆政府是否能捆住下一屆政府的手腳，而是美國兩黨對華政策存在着高度共識，這是一個基本的事實。美國參議院兩黨領袖星期五發出一個聯合聲明，就指中國是美國最大的威脅。

紐約時報針對美國限制中共黨員及其家屬赴美旅行評論說，特朗普政府推出的新規是對當選總統拜登政府的又一挑戰，他將接手的美中關係處於1979年以來雙方關係正常化以來最壞的情況。該報指出，儘管有人希望拜登能實現兩國關係的重置，但拜登的對華態度已變得更為強硬，拜登似乎將致力於保留特朗普政府採取的許多強硬措施，包括關稅和對中共技術的限制。因此，“中國官員擔心，拜登將更有效地領導全球範圍內對中國的抵制”。

中共高層對未來的美國政府抱有多大程度的期待不得而知，但是他們不希望看到特朗普政府繼續出台強硬的對華措施，並擔心這些舉措將被繼任者延續下去。胡錫進在還特別列舉了蓬佩奧或訪台的傳聞，胡錫進預先發出警告，“蓬佩奧及以上官員訪台，將粗暴踐踏一個中國原則，絕不可能被北京接受”。

胡錫進進而威脅，到時中國將不怕爆發嚴重台海危機，讓解放軍的戰機飛到台灣上空去。他還警告如果特朗普團隊把“在台海撒野作為他們的謝幕劇，我們一定要讓他們自取其辱。打贏這場鬥爭，我們將實現新的對外立威”。

有網民對胡錫進設想的台海上空場景評論說，“老胡的劇本編得不錯! 立威，老胡帶頭立威!”，