Covid-19：俄羅斯首批自願者接種疫苗

針對Covid-19疫情，俄羅斯本周末起開始為民眾接種一種名為Spoutnik V的疫苗。

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俄羅斯從昨天2020年12月5日周六起開始為民眾接種一種抗Covid-19病毒的疫苗。這種名稱為Spoutnik V的疫苗已經生產了二百萬支。目前，接種者只限於社工ˎ 醫護和教師，但未來幾周，所有的俄羅斯人都將得以注射。

本台RFI記者Jean-Didier星期天（2020年12月6日）發自莫斯科的報道說，為了保證記者得以採訪自願者，當局讓人們到位於首都莫斯科環城的綜合性診所集中。正是在此環境下，一名少兒舞蹈老師面對多架電視攝影機解釋了他選擇自願接種疫苗的原因：不幸的是，兒童們染病了。為了避免他自己和親人也遭感染，他決定還是接種疫苗為佳，而且是免費的。

本台法語記者發自莫斯科的報道介紹說，抗Covid-19疫苗的接種程序歷時比較長，疫苗之前被保存在一個特別的冰箱裡，注射前的溫度是零下18度。一名俄羅斯的主任醫師在採訪中解釋說，整個接種歷時10分鐘到15分鐘，注射以後還要留在醫院呆上20分鐘到30分鐘，接受觀察。檢測是否存在副作用。一名自願接種的學校女領導表示，她毫無顧慮，她不擔心副作用，她相信國家，相信政府，相信醫生，所做的一切是為了民謀福祉。但周五公布的一份民調顯示，只有9%的俄羅斯人準備立即接種抗Covid-19病毒疫苗。