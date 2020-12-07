中國借西方科學家之名亂指新冠來源 當事人大吃一驚

德國生物科學家、哈雷市生物安全研究所所長凱庫勒如何也沒想到，中國官媒借他之口，“證實”新冠病毒起源於意大利。中國官媒並且刊出他的照片，上面加上“還中國清白!”的大標題，似乎“人證物證俱在”， 然而這是一場騙局!

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紐約時報在題為“中國兜售虛假信息，推動新冠病毒海外起源論”揭露了中國官媒是如何歪曲一個德國科學家的相關表述，為中國撇清責任的，以及如何通過本國科學家的一連串評論和論文，指新冠病毒最早出現在意大利、西班牙等國，最新的指稱來自中國科學院一個科研小組的一篇論文，直指新冠病毒最早在印度爆發後傳到中國。論文未經同行評議出現在在線學術論文庫SSRN，但在媒體曝光後已應作者要求被刪除。

為了把注意力轉移到其他國家，中國的官員和學者們最近又提出一個理論，新冠病毒是從國外進口的冷凍包裝食品帶入中國的，儘管世衛組織也已明確表示，接觸食品和食品包裝袋感染可能性很小，“但中國官員對這個理論的相信度有增無減”。

再回到前面提到的德國生物科學家凱庫勒，他已多次表示，新冠病毒最早出現在中國，但中國媒體對他的研究斷章取義，稱他認為意大利是新型冠狀病毒發源地，而不是中國。上個月，這位科學家在一個電視新聞節目中討論新冠病毒疫情時專門提到：很明顯這種病毒最早出現在中國。他在採訪中也批評了歐洲官員，認為他們在病毒檢測上過於遲緩，並說這使得這一疾病在全球傳播。

中國官媒立刻抓住他的話大做文章，中國環球電視網在報道中稱，凱庫勒指出，“全球大流行的起點是意大利北部”。

中國官媒的報道讓他大吃一驚，他對記者說，“這純粹是宣傳”，但中國官媒的宣傳讓他“心煩意亂”，他出面糾正，對德國電視台表示，他的話被錯誤引用了。“但凱庫勒的努力在很大程度上是徒勞的。他的歐洲言論視頻片段已在中國的互聯網上廣泛傳播。成千上萬的人已經分享了中國官媒對其研究的報道，還留下來‘十億中國人感謝你!’、‘敢說真話的科學家不多了’等評論”。

紐約時報同一報道還指出，世界衛生組織緊急計畫執行主任邁克爾.瑞安的話也被中國官媒歪曲報道，他在11月下旬在日內瓦表示，有必要對病毒如何從動物傳播到人身上進行嚴格調查，而需要從發現首批病例的地方開始，“那就是中國的武漢”。

然而，中國媒體在報道中，卻把邁克爾.瑞安的話說成是“在武漢發現新冠病毒前，這種病毒已在世界其他地方存在”。儘管瑞安後來幾天明確表示，新冠病毒源於中國以外的說法是“極大的推測”，但中國官媒未再對此進行報道。