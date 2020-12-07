中大校園內遊行 8人被國安處拘捕

本身是中文大學校友的觀塘區議員陳易舜和落選者楊子雋，今早分別被警隊國家安全處人員上門拘捕，指他們參與上月的中大畢業禮遊行，涉嫌觸犯「非法集結」罪。多家電子傳媒引述消息人士指，事件中，國安處拘捕8人，但未有交代為何由國安處警員進行拘捕。累計今早被拘捕者，香港國安法實施五個多月以來，國安處共拘捕40人。

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楊子雋和陳易舜今(7日)早分別在其個人臉書上發布被捕被警員上門帶走及搜查的消息，陳易舜的社交網頁表示，陳現時身處觀塘警署，有律師跟進；至於楊子雋，他先被送往馬鞍山警署，但因機器故障而無法進行錄像，稍後轉送大埔警署。楊的律師表示，警方以「非法集結」罪拘捕楊子雋，暫未指控國安罪名。

未計今早的拘捕行動，警方國安處已拘捕32人，8人遭檢控，其中3人涉嫌違反《香港國安法》，5人涉嫌其他罪行。人權組織曾批評，國安處人員以過寬甚至是不受限制的權力調查與國安法無關的罪行，情況令人憂慮。

中大上月19日起舉行畢業典禮，但因應武漢肺炎疫情，典禮改為網上進行，但有學生不滿，質疑校方取消實體畢業禮是不希望學生藉畢業禮表達要求，故此在當日中午發起校園遊行，以表達對在反修例事件中傷亡、流亡海外的示威者，以及12名潛逃台灣時被中國公安拘捕的港人，參與遊行的超過一百人，包括應屆畢業生和已畢業的校友，他們手持黑色汽球及「一息尚存 抗爭到底」等標語，沿途又高叫多個反修例口號，包括「光復香港 時代革命」、「香港獨立 唯一出路」等。他們到達校園中部的百萬大道後拍畢業照，其後和平散去。

中大校方派員沿途拍攝和報警，並就事件兩度發出聲明，指有人在校園進行集會及遊行，涉嫌違反限聚令及《公安條例》，又指部分人士展示港獨橫額及旗幟、高叫港獨口號以及顛覆國家政權口號，校方對有關人士的違法行為予以強烈譴責。

另一方面，參與學生則反指校方的行動沒必要，認為校園是自由的地方，不擔心被追究。今天被捕的陳易舜當日亦有參與遊行，他當時指出，社會政治低迷之際，希望藉參與遊行鼓勵大家表達反修例要求和保持社會對時事的熱度。