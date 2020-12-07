傳法國向台灣最高當局遊說六艘拉法葉艦升級軍購案

正當台灣大幅對美軍購之際，台灣軍方盛傳，法國也透過台灣某「英系立委」向台灣總統蔡英文提出「六艘拉法葉艦升級案」，獲得蔡英文同意，並由台灣軍方參謀本部交代海軍儘快進行。據了解，這項軍購案包括雷達、聲納、通信、輪機系統的提升，加上台灣中山科學研究院自行研發的飛彈垂直發射系統，總計約需新台幣300億元。

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台灣媒體獲得「核心管道」證實後今天報導指出，法國方面啟動遊說，繞過台灣的國家安全會議，透過去年訪問法國的「英系立委」羅致政，直接向台灣總統蔡英文提出「拉法葉艦升級案」。

「核心管道」低調證實有這件事，也因為有立委角色在其中，因此原本應該掌握、審核軍購相關事項的國安單位都無法介入，但「核心管道」也澄清，「最高決策當局」還沒有核定這個方案。

被影射的民進黨立委羅致政告訴媒體，他並不了解全部的東西，去年他前往法國是接受法國參議院主席的邀請，當時並沒有跟法國政府或軍方人員談到這件事。他強調，他沒有受法國方面的委託。至於是否曾關切過這個案子？羅致政說，他沒辦法評論。

對於台灣高層拍板決定明年建案，執行拉法葉艦性能提升案的說法，台灣海軍司令部回應說，「與事實不符」，但沒有進一步的具體說明。

台灣六艘拉法葉艦作戰系統升級案，原訂自明年起交由台安自己的「中山科學研究院」執行，但現在情況顯示，台灣打算改向出售拉法葉艦的湯姆笙（CSF）民營化改組後的泰勒斯公司（Thales）採購。不過整個升級案，仍保留了台灣中科院參與的空間。

台灣對法國的軍事採購，主要為六艘拉法葉艦和六十架幻象2000戰機，兩案都爆出傭金案，違反排佣條款，台灣提起訴訟，兩案法方都敗訴，須賠償台灣高額罰款。傭金案訴訟期間，一度傳出法方打算賣給台灣新武器，作為和解條件，當時扁政府曾在2008年政黨輪替前，秘密成立鐽震公司推動這件事，但曝光後掀起爭議被迫解散。