受益新冠疫情中國出口11月份刷新增長記錄

2020年12月4日，北京某商場忙於購物的人們。因應新冠疫情，顧客均佩戴口罩。

自中國武漢開始傳向世界的新冠病毒雖然一度重創中國經濟，但如今也令中國對外貿易從中受益。根據中國海關7日公布的統計數字，今年11月，中國出口總額環比增長21,1%，是自2018年以來最大增幅。

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鑒於全球各地經濟生產仍然受困於新冠疫情，中國出口11月份得以強勁增長。11月增幅遠高於一個月前的11,4%的增長水平，也遠超出分析人士預估。此前彭博通訊社諮詢各方分析人士，預估中國11月出口增長的幅度為11,8%。

中國外貿盈餘更是刷新記錄，11月達到754,2億美元。這是中國外貿統計近40年來的最高記錄。

中國經濟在年初武漢爆發新冠疫情後一度幾乎陷入停頓，連續5個月對外貿易呈現負增長。中國是最早陷入新冠疫情危機的國家，也是最早走出危機的經濟體。其他國家在危機中難以自拔之際，中國出口得以借醫療防護品貿易大幅增長。 根據海關總署通報的數字，自1月起至11月間，中國包括口罩在內的紡織品出口環比增長33%，醫療器械出口猛增42,5%。

不過，牛津經濟學院一名分析師認為，首批新冠病毒疫苗上市應該會減少國際市場對醫療用品的需求。

另外，聖誕節將至，也為中國出口提供有利條件。因應疫情而普遍的遠程工作方式也推高了市場對電子產品的需求。根據市場分析機構亞洲金融合作協會IHS Markit.的數據，中國大眾化電子產品對歐美地區的出口環比增長了24,8%。

而且，儘管有中美貿易戰，但11月份中國對美貿易順差仍然達到374億美元，是今年以來最高水平。

但歐美國家受疫情影響經濟低靡對中國經濟並非沒有負面影響。中國進口表現低於專家預期，11月份環比增幅為4,5%，略低於10月4,7%的表現，而專家此前的預期增長為 7,5%。 亞洲金融合作協會分析師認為，中國經濟雖然得以復蘇，但進口貿易數字顯示，復蘇勁頭並不十分強勁，旅遊、餐飲、運輸等行業仍然受疫情拖累。

但總體而言，中國是2020年少數經濟呈現正增長的國家。第三季度環比增長幅度為4,9%