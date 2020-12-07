後DQ政黨：領導層去議會化、年輕化、本土化、人數減 民主黨魁首由非議員出任

香港兩大民主派政黨的公民黨和民主黨近日分別改選領導層，兩黨的執行委員會均出現人數減少、年輕化的現象，而由於人大常委褫奪四名立法會議員資格而令民主派議員總辭，兩黨分別出現黨魁懸空和黨主席首次由非議員出任的情況。有政治學者預期，政黨發展不能再倚靠參與選舉和議會路線；政黨中人則表明，會繼續地區工作及為港人充權。

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公民黨上11月底改選，新一屆執委人數由上屆的20人減至本屆的16 人，平均年齡亦降至38.5 歲，黨主席梁家傑形容，這是該黨史上最年輕的執委會，樂見在公民黨受政權打壓時仍有不少年輕黨員願意加入執委會。他否認執委會縮水，聲稱已有填補空缺的邀請人選。不過，無可避免的是黨魁一職懸空，因為該黨黨章規定，黨魁須由議員出任，隨着該黨四名議員或被褫奪資格或自動請辭而無人能出任。

在港歷史最悠久的民主黨，昨(6日)亦舉行換屆選舉，中央委員會人數由上屆的30人減至本屆的25人，平均年齡則由上屆的42.8歲降至本屆的39.2歲，多名資深黨員兼前議員不再留任。新一屆黨主席則由36歲的南區區議會主席羅健熙在沒有競爭對手下當選，成為該黨最年輕的黨主席，亦是該黨成立30年來首次由非立法會議員出任主席。事實上，羅從未當選立法會議員。

民主黨成立時已表明會積極參選，期望藉立法權推動民主，故此主席一向由立法會議員出任。中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強表示，新一屆執委會組成意味民主黨將進入新時代，政黨發展不能夠再依靠參與選舉和議會路線，而在港府紅線不斷推前，反對派的政治參與空間實難預料，政黨的下一步發展，須「摸着石頭過河」，現時較能預料的是，新主席和新的中委會均由年輕人出任，預料會逐漸向本地路線靠攏。

兩黨主席對議會之路亦有保留，但沒有封死參選立法會之門。公民黨主席梁家傑上月底當選後表示，香港已進入「代議制度完全崩壞」的時代，代議之路「似乎唔通」，是否參選下屆立法會，端視民意。他指出，該黨現時朝着為港人充權為方針，呼籲港人要準備全民監察政府，而公民黨則會在公民社會中加強角色扮演。

民主黨新任主席羅健熙亦強調，不會輕易放棄任何一條戰線，會與中委會商討議會路線如何走下去，是否參選下屆立法會，須視乎建制如何修改選舉制度和立法會的《議事規則》。目前而言，該黨會儘快成立「影子黨團」，每周的星期三和五在立法會大會和內務委員會舉行日的下午召開記者會，就時事表達該黨立場，而較有知名度的前議員將會擔任重要角色。

至於勝出的兩名新任副主席均表明，會加強地區工作。立法會前議員林卓廷當選後表示，地區工作是民主運動的「根」，必須堅持，而他本人既已成政權的眼中釘，未來將加強網上的文宣和論述；另一身兼觀塘區議員的副主席梁翊婷則認為，民主黨需就不同戰線評估風險，以及加強在地區工作中凝聚民意。