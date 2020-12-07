日本準備向新冠重災區派遣自衛隊

12月7日，日本政府與在野黨召開聯席會議，首相菅義偉在會上講話，他對新型冠狀病毒的感染擴大充滿了危機感，指出：面向重症患者的床位緊迫，要帶有強烈的危機感加以對應。他說：如果地方自治體有要求，馬上派遣自衛隊的態勢已經具備，將盡最大努力進行支援。

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日本政府準備最近向新冠重災區北海道和大阪府派遣自衛隊的醫生與護士。

此前，日本官房長官加藤勝信在記者會上說：“大阪府和北海道要緊密合作，阻止重症者和死亡者的發生，全力防止感染擴大。”

目前，日本新冠感染擴大日益嚴重，到12月7日上午10時為止，感染者達16萬3658人，和上周相比增加1萬5379人。

大阪府截至11月30日的一周中，新增感染者達2343人，重症患者用病床使用率12月2日為63.6%。表示有醫療崩潰危險的“紅燈”3日亮燈，要求大阪府民在4日至15日期間儘可能避免不必要和緊急的外出。

北海道內感染者連續33天超過100人，11日20日過去最多，達304人。病床窘迫。佔有率達52%。

東京都5日通報新確診584人感染新型冠狀病毒，創新高。超過迄今最多的11月27日的570人，累計感染人數達到43377人。住院患者較前一天增加23人至1744人。

日本首相菅義偉4日晚間在臨時國會事實上閉幕之際，在官邸召開了記者會。他就新冠對策指出：“目前重症患者的病床開始告急，我對此抱有強烈的危機感。”