美國劍指中共 網民幸災樂禍

美國政府周三下令限制中國共產黨黨員及其直系親屬赴美旅行，被視為是美國區別對待中共與中國人民的具體步驟。中國外交部發言人華春瑩譏諷美國這是堂吉珂德揮舞長槍嚇人，不少網民卻是一副事不關己高高掛起的姿態。

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美國推出的這一新規，把中共黨員及其家屬簽證有效期從原來的10年縮短至一個月，美國國務院發言人說，這一舉動是“美國政府為保護我們國家不受中國共產黨邪惡影響力侵害的持續的政策、監管和執法行動”的一部分。

但是，新措施並不影響中共黨員申請其他種類的簽證，比如移民或就業。似乎又顯示出這一新規的靈活性。

中國外交部發言人華春瑩3日4日連續就此發聲，她說中共和中國人民“魚水情深、血肉相連、不可分割”。她還譏諷美國像堂吉克德大戰風車那樣荒謬。

不過，從親北京的多維網援引的“中國民間輿情”來看，老百姓對美國限制中共黨員的舉動不在乎，或者還有點叫好的意思。新浪微博一位網友調侃：“受影響的一般多是高官子弟，政府人員的二代，這樣做能讓那些兩面派現原形。一邊高舉大旗批評美國，一邊又把子女送去美國，這一招牛”。

同一媒體還援引微博大V陶永誼評論：“這下好了，貪官及其家屬沒地兒可去了，已經逃到美國的只能灰溜溜地回國接受審判，這對於中共清潔黨員隊伍可謂功不可沒”。

看來，老百姓眼中的中共顯然是有權有勢的特權階層，利益集團，與基層老百姓的關係遠非華春瑩所說的“魚水情深血肉相連”的關係。另外網民眼中的“中共黨員”似乎與 『紐約時報』的分析接近，該報認為，這項政策將對中國高層政界和商界領袖造成打擊，而非數百萬為了在商業和藝術等領域獲得優勢而入黨的較低級別黨員。

如果是這樣，美國的這一舉措，似乎是在尋求精準打擊，不光要把中共和中國人民區別，還要把中共中有權有勢的同一般的普通黨員區分開來。

中共總書記習近平不斷地教導中共黨員要“不忘初心”，可是這個中共賴以統治的基礎卻不斷地嚮往美國，以至於10月初，當美國移民局推出限制共產黨員移民的禁令後，就連胡錫進也要“正面看待”，他稱此舉粉碎了黨員們去美國的幻想，堅守中國，這不是壞事!

不過，美國肯定沒有幫助中共整黨的意思。