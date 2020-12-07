美國加碼制裁中港高官 14名全國人大副委員長悉數在列

圖為掛着中國國旗和香港國旗的直升機於2019年10月1日飛越香港維多利亞港天際線。

華盛頓當局星期一再度出手制裁中國高官，被制裁的14位“副國級”均與加速通過『港版國安法』有份，也與剝奪香港立法會四名民主派議員息息相關。

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美國國務院與財政部周一宣布制裁的14人全部是中國全國人大常委會副委員長。黑名單上排名第一的是中共政治局委員王晨，其餘六人為中共中央委員，分別是曹建明、張春賢、沈躍躍、吉丙軒、艾力更、依名巴海、王東明；另外六人全為民主黨派領導人，分別是萬鄂湘、陳竺、丁仲禮、郝明金、蔡達峰和武維華。

美國國務卿蓬佩奧發表聲明解釋制裁的理由是，中國全國人大常委委員會“一致通過北京當局用以打壓任何批評以及逮捕敢於反對北京鎮壓政策的港版國安法”，“故此，美國國務院認定14人對通過這部可恥的法律負有直接責任”。

北京取代香港指定港版國安法過程極其神速和詭秘，中國全國人大6月20日閉幕，但人大常委會突然決定，13屆全國人大常委會第20次會議6月28日至30日在北京舉行，中國全國人大半月內連開兩次常委會非常罕見，此舉顯然專門針對打壓香港民主力量而來，對抗議北京政策的泛民人士和參加反送中運動的青年學生領袖要秋後算賬，『港版國安法』在七一前通過，成為鎮壓香港民主力量和異議人士的工具。美國制裁的十四人悉數出席了這一會議。

蓬佩奧還警告說，“我們目前採取的措施所強調的，美國還將繼續與盟邦一道合作，讓北京為自己背棄香港承諾破壞香港自治的行為付出代價”。

美國制裁的十四名中國高官還與剝奪香港立法會四名民主派議員資格息息相關。香港特區政府11月份宣布，香港泛民主派四名立法會議員楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒、梁繼昌喪失議員資格，港府稱這是依據中國全國人大常委委員會的決定，並宣稱今後參選或者出任立法會議員這都適用這一決定。

中國外交部發言人華春瑩周一針對美國即將再度就香港問題制裁中共高官一事宣稱，“中方敦促美方立即停止插手香港事務，停止干涉中國內政，停止在錯誤的道路上越走越遠。如果美方一意孤行，中方必將繼續採取堅決反制措施，捍衛國家的主權安全利益”。

香港時事評論員劉銳紹對蘋果日報分析說，特朗普政府在任期即將屆滿前出招，最大作用是收窄拜登上台後對華政策的調整空間。美國紐約時報日前分析特朗普政府一周來對北京當局出手頻頻時也指出：儘管有人希望拜登能實現兩國關係的重置，但拜登的對華態度已變得更為強硬，拜登似乎將致力於保留特朗普政府採取的許多強硬措施，包括關稅和對中共技術的限制。因此，“中國官員擔心，拜登將更有效地領導全球範圍內對中國的抵制”。

不少觀察人士預計，民主黨人拜登上任後不會在人權問題上對北京手軟。

美國制裁的其他中港高官

美國8月7日針對香港《國安法》制裁了11名損害香港自治的中港官員名單，其中包括香港特首林鄭月娥，香港律政司司長鄭若驊，香港保安局局長李家超，香港警務處處長鄧炳強等人。被美國制裁的還有北京派駐香港高官包括港澳辦主任夏寶龍，港澳辦副主任；前香港中聯辦主任張曉明，中聯辦主任駱會寧，中共駐香港國安公署署長鄭雁雄。

11月9日，華盛頓又把另外四名香港官員列入黑名單，包括香港警務處負責國家安全的副處長劉賜慧，警務處國家安全處高級警司李桂華；同時被華盛頓制裁的還有李江舟，公安部駐香港中聯辦警衛聯絡部長，中央駐香港國安署副署長以及港澳辦副主任鄧中華。