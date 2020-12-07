鄧炳強：拒絕獨立機制處理警員投訴 研推翻指現行機制不符人權法的裁法

在反對修訂逃犯條例運動中，市民投訴警方而能成立的比率低至只有6%左右，而法庭更裁定，警方現行投訴機制未能有效處理市民對警方的投訴，亦不符合《人權法》，不過，警務處長鄧炳強表明，不同意法庭裁決，正研究司法複核，強調現行安排行之有效，獨立機制未必對警員公平。然而，有監警會前委員指出，作為投訴機制之一的監警會早已發表報告，指出監警會缺乏調查權的不足，要求增加調查權。

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針對警方的投訴，市民只能向警隊的投訴警察課作出，若有需要，警隊完成調查後，可把結論向獨立監察警方處理投訴委員會（簡稱監警會）彙報，監警會檢視後可接納或發還警隊再次調查，由於監警會沒有調查權力，被指為「無牙老虎」，亦令投訴變成是警隊「自己人查自己人」，以致一般市民對投訴卻步，儘管如此，去年在反修例運動中備受爭議的警隊濫用暴力問題仍令當局收到六百多宗投訴，鄧炳強昨(6日)在無線電視對談節目中透露，當中六成投訴已完成調查，結果有24宗個案的警員被實時訓斥，當中5宗個案需要紀律覆檢，4人須負上紀律後果，包括訓斥、「行為簿」上留有紀錄等。按此計算，即投訴成功率約為6%。

鄧炳強把巿民對警隊的反感歸咎為外界抹黑和誤解，認為現行處理有關警員的投訴機制行之有效，反問：「點解要打爛一個現有咁好嘅機制，去做一個唔知乜嘢嘅機制？」他在被追問時強調，不是害怕設立獨立機制調查投訴，而是獨立機制「不是最好」，亦可能導致對警員不公，因為機制由誰出任委員、可否達至目標效率等均是疑問。

本身是法律學者的監警會前委員張達明指出，法庭早前已要求警方改善現行機制，指現行機制違反《人權法》，而當年監警會的內部研究亦認為現行機制不理想，應該賦予監警會調查權，而非僅僅依賴投訴警察課的調查結果，否則，即使監警會認為投訴警察課的調查不足，監警會亦只能給予意見。他認為，設立獨立機制有助重建市民信心，亦可還警員清白。

曾任警監會副主席的資深大律師梁家傑更直指，現行機制缺乏外界的獨立監察，讓警察獨大，而現時的監警會成員，更是明顯以包庇警方者當監察者，令監警會僅余可以爭取公眾信任的基礎亦遭破壞。翻查公開資料可見，獲委為監警會成員的，已由香港回歸頭十年的民主派與建制派人士各半，變成現時未見有明顯民主派人士獲委的情況。