人道支持示威者的教會戶口被銀行凍結 許智峯及家人戶口二度被封

流亡海外的前立法會議員許智峯銀行戶口被凍結一事引發社會憂慮事件衝擊香港金融中心地位之際，再有與去年反對修訂逃犯條例運動有關人士及組織的銀行戶口被凍結。在反修例示威現場人道支持示威者的「好鄰舍北區教會」，被滙豐銀行凍結戶口，該會的堂主任陳凱興及其妻子的戶口亦同時被凍結。教會發表聲明指斥這是當局的政治報復，陳更批評事件是對社會服務和宗教的打壓。

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另外，許智峯及其家人的銀行戶口一度被解封，但昨日再次被凍結，警方解釋，此舉是懷疑有人挪用早前網上眾籌的款項存入相關戶口，又指許智峯流亡時聲稱要在國際社會遊說外國制裁香港，已有觸犯《港區國安法》之嫌。

銀行戶口被封的「好鄰舍北區教會」午夜在臉書發表聲明，公布該會及堂主任夫婦的滙豐銀行戶口在昨(7日)天被凍結，該會認為，這是明顯的政治報復。聲明指出，過去一年，教會義工團體「守護孩子行動」在示威現場作人道支持，但卻與其他救護人員和記者一樣，被政權視為「反抗的代表」而遭清算。陳凱興今早在一個電台節目中補充，沒有用「守護孩子行動」的名義眾籌，只是透過教會戶口，為無家者的住宿需要和為年輕人解決食物需要等計畫眾籌。

聲明續稱，事件不單止嚴重打擊宗教界，甚至是剝奪小區工作的自由，亦令該會為無家者提供的住宿服務實時受影響，使無家者要露宿街頭。

聲明又說，該會是港府認可的免稅慈善團體，所有資金皆來自捐贈，全屬合法捐款，要求滙豐銀行立即解凍戶口，並為凍結行動提供合理解釋。教會又批評滙豐正衝擊所有香港團體、個人、在港外國投資者資產保障的底線。

香港警方和滙豐銀行均未解釋為何凍結北區教會的戶口，但警方近日已多次藉反洗黑錢條例要求銀行凍結在反修例運動中支持示威者的戶口。而一度戶口被解封的許智峯，他和家人的滙豐銀行戶口再次被封。

「星火」被指洗黑錢凍結7000萬 一年未有進展

警方國家安全處高級警司李桂華昨(7日)午被問及許戶口再次被凍結一事時表示，懷疑有人挪用早前網上眾籌的款項，存入自己和他人戶口，被凍結的款項約有85萬元。他指出，如果許智峯沒有潛逃，警方可以繼續調查，但如果有人潛逃，警方有責任凍結款項，保留作日後檢控之用。

他又說，許智峯在社交網站聲稱要「拉闊香港的國際戰線」，意味他要尋求外國對香港施加制裁，涉嫌勾結外國勢力危害國家安全，認為已有表面證據顯示許智峯觸犯《港區國安法》。

許智峯其後在臉書作出回應，重申去年發起的「私人檢控抗警暴」眾籌，籌得的金額一直存放在律師樓戶口，沒有轉往任何其他戶口，所得款項與他個人及其家人戶口完全無關。他更在社交網站貼出眾籌的核數報告讓公眾查閱，並要求警方公開說明款項流向可疑之處。他再次指責警方凍結其戶口是政治報復。

許智峯公布開展流亡生涯後翌日，他和家人的戶口被凍結，前晚一度被解凍，於是將積蓄轉賬往安全地方，但到昨天再被凍結。許批評涉事的滙豐銀行為政權擦脂抹粉，勢將影響全球客戶信心。

警方透過消息人士表示，已向滙豐、恆生和中國銀行等最少三間銀行發出指示，由昨(7日)早開始，凍結許智峯及其家人的戶口。據其他消息人士指，第一次的戶口凍結行動是根據警方的口頭指示作出。

本土派的立法會議員鄭松泰質疑，警方在凍結有關銀行戶口後突然解封，反映當中可能涉及程序出錯，質疑相關部門在沒有任何法律基礎下進行「抄家」。

警方以洗黑錢罪名凍結反修例運動相關人士的銀行戶口始於去年12月的「星火同盟」，「星火」是廣受市民捐款支持抗爭運動的眾籌平台，去年11月被銀行終止賬戶，原已協商返還戶口內約七千萬港元的存款，但一直留在銀行，到12月中旬，警方以洗黑錢罪名拘捕「星火」旗下空殼公司四人，引來抨擊，但案件至今未有進展。警方聲稱，案件仍在調查中。