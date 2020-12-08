北京為什麼在新冠病毒來源問題上攪渾水

新冠病毒來源爆發以來最令世人迷惑不解的一個重大問題，就是北京三番五次阻攔世衛組織專家前往武漢調查新冠病毒來源。阻攔了快一年了，最近才同意世衛專家去武漢調查，但沒說具體日期，而且要由中國科學家領導調查的關鍵部分，對調查嚴格控制。北京何必那麼心虛？

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但與此同時，中國從官方到官媒，都在不斷地“甩鍋”，如果說早期的甩鍋類似外交部發言人趙志堅那樣，指稱美國軍人把病毒帶到了武漢顯得太陰謀論太愚蠢，一些愛國公眾號要外國“抄作業”也顯得過於幼稚和可笑的話，最近數周以來，中國官方和官媒開始了另外一種形式的甩鍋，那就是或假借西方科學家之口，說新冠病毒來源出現在意大利、西班牙，或者中國科學家親自上陣，說在武漢爆發前先在印度出現了疫情，或者乾脆說新冠病毒來自中國從海外進口的冷肉製品或者冷肉製品包裝。

但這些都站不住腳。關於進口冷肉食品及其包裝含有新冠病毒，曾在相當長一段時間被美國指偏袒中國的世衛組織也認為不可能，至少至今找不到證據來支持中國官方的說法；關於德國科學家凱庫勒說新冠病毒起源意大利在中國官方流傳一事，『紐約時報』的報道揭露了中國官媒如何歪曲凱庫勒的表述，硬把中國官媒自造的“新冠病毒最早出現在意大利”的說法栽在德國科學家頭上，本人出來糾正也不管用，中國網絡還在狂歡，諸如“十億人為你點贊”，“只有你才敢說真話”的點贊比比皆是，令科學家本人哭笑不得。中國官媒甚至還把世界衛生組織緊急計畫執行主任邁克爾.瑞安的話也歪曲了，硬說人家說過“在武漢發現新冠病毒前，這種病毒已在世界其他地方存在”這樣一句話。瑞安本人出面糾錯，此前熱衷傳播錯誤說法的官媒對瑞安的糾錯置之不理，任其以訛傳訛；至於中科院一個科研小組說印度出現新冠疫情比中國早的那篇論文，媒體曝光後，經當事人要求，那篇論文已經被刪除了。

新冠病毒的黑鍋 習近平不願意背

最近還有研究顯示，新冠病毒感染美國人和其他國家人的時間可能比中國官方承認的時間更早，但科學家仍然認為最有可能的解釋仍然是病毒的傳播始於中國，悉尼大學冠狀病毒專家霍姆斯認為，認為這種病毒源於中國以外的觀點似乎正處於政治目的得到支持。“這種觀點在科學上缺乏可信性，只會進一步助長陰謀論。”

對世界衛生組織和科學家來說，調查新冠病毒來源，對預防和避免下一場新的大流行至關重要，但是，北京為什麼要在新冠病毒來源問題上做這麼大的文章？綜合分析大致有以下幾點看法：

首先北京試圖通過新冠病毒起源於他國的理論來改寫新冠大流行的敘事。西方國家一直指責北京在病毒爆發早期隱瞞疫情，指責習近平政權不動作，對內導致疫情爆發擴大，對外沒有及時向國際社會提供信息，延緩抗疫時機，因此要求追責的呼聲一直不斷。

習近平在1月28日會見來訪的世衛組織總幹事譚德塞時就明顯露出改寫疫情敘事的意圖，他說他親自指揮了抗疫，親自指揮的說法在中國內部當時都很難接受，第一，他遲至一月20日才對新冠疫情說了一句話，而且在隨後的春節團拜會上，習近平致辭時甚至沒有提到抗疫二字，引發中國內部不滿。習近平對譚德塞這樣表述，是想搶功還是以此平息內部的不滿？二月初一次中共政治局會議上，習近平把自己指揮抗疫的時間提前到1月7日的一次政治局會議上，他說那時他已開始部署抗疫，那次政治局會議是一個存在，但當時沒有任何習近平關於抗疫的表態和相關說法的記述，習近平後來追憶1月7號已作出抗疫指示，令人生疑。

既然習近平親自指揮親自部署了這場抗疫，一切圍繞抗疫的敘事都得改寫。在官方眼中，這就凸顯了中國究竟是否是病毒起源國的重要性，如果是他國而不是中國，這就可以減輕對中國的指責，因為起源於他國，中國可自視為只是受害國，或者說因為起源於他國，所以中國發現疫情晚，行動比較遲一點，似乎可以說得過去，外國也不至於過分追究。

但是新冠病毒來源牽一髮而動全身，北京既然要在病毒來源問題上甩鍋，就得改寫整個抗疫敘事，把疫情已經在湖北泛濫官方還在組織萬人宴，民眾還蒙在鼓裡，最後當局被迫下令封城，致使人人生活在水深火熱的武漢說成是一座英雄的城市，武漢人民是英雄的人民，以悲壯取代悲情，把被蒙在鼓裡變成主動抗擊，寫出一個連武漢人都覺得極不真實的喜樂敘事。其實 ，這裡的所謂英雄與武漢與武漢人沒關，正如武漢新上任的那位王書記要武漢人感恩習總書記一樣，說武漢是英雄的城市，是為了激發民族主義，是為了凸顯習近平的英明和親自指揮的成功。在這種民族主義氣氛籠罩下，忠實記錄武漢封城日日夜夜的作家方方就遭到了圍攻。

習近平這樣做，意圖或在既淡化了他領導的中國政府在應對危機上的早期失敗，還辯稱中共在遏制病毒傳播上的成功顯示了威權體制的優越性。紐約時報分析，圍繞甩鍋開始的一系列宣傳，給了習近平一個激發國人民族主義情緒的新機會，轉移他們對不斷惡化的問題，比如難以消除的貧富差距的注意力。最近，隨着本土疫情再度出現，北京當局通過推動新冠病毒出現在外國的理論，似乎想提防人民對其做法進行重新審視。

總之，習近平當局的甩鍋做法始終與早期抗疫的失誤有重大關係，當局擔心這成了一個抓在他人手裡的把柄。紐約時報引述南加州大學學者趙雅芬分析說，“如果習近平能甩掉新冠病毒的黑鍋，就能減少對他統治不滿的一個主要來源”。