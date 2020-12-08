官司打到最高法院 得州檢察長狀告佐治亞等四州大選違憲要求禁止其選舉人團投票

得克薩斯州總檢察長帕克斯頓（Ken Paxton）8日向美國最高法院提起訴訟，要求最高法院在佐治亞、密歇根、賓夕法尼亞與威斯康辛等四個州的議會審核並批准大選結果之前，禁止其選舉人團投票確認選舉結果。

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美國2020總統大選的選舉人團會議將於14日召開，各州選舉人在本州首府依照州務卿認定的大選開票結果為總統候選人投票之後，拜登贏得2020年大選將成定局。

帕克斯頓在長達154頁的訴狀中指出，拜登獲勝的四個州都以新冠疫情流行為由，非法改變選舉規則，使得郵寄投票數量倍增，非法選舉結果應被判定為違憲。

帕克斯頓要求最高法院裁定這四個州“由任命的總統選舉人投票產生的任何選舉團票都被不計算在內。”

帕克斯頓在訴狀中寫道，有關選舉人團的問題，最高法院是唯一有權處理的機構。

12月8日又被稱為總統大選的“安全港”截止日，根據聯邦法律，各州必須在此日期之前解決有關其票數的任何爭議並確認獲勝者。如果某個州未能在此之前完成計票，根據選舉人團制度，國會可以裁決他們的選舉人票不會被計入最後計票結果。

在美國憲法的框架下，總統候選人仍然可以在“安全港”截止日之後繼續發起訴訟，反轉選舉結果。