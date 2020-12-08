成都連連爆發本土病例 四川宣布進入“戰時狀態”

美中外交戰時成都市特別受到關注。中國當局7月27日下令關閉成都美國領館，圖為戴着口罩的安全人員當日在美國領事館外面排隊。

位於西南的中國四川省首府成都7-8日確診5起新冠病毒病例，病源不明，其中一名確診年輕女子兩周曾跑遍五個區出入多家酒吧，引發當地民眾恐慌，無端遭遇網暴。成都此波疫情傳播，與此前天津深圳不同的是，酒吧、夜店等娛樂場所引發擔憂，四川省委書記彭清華8日宣布全省進入“戰時狀態”。

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成都爆發的新一波疫情與之前其他中國城市對比最大的不同是，酒吧、夜店等娛樂場所被當局視為主要的傳播途徑。此前，廣州、深圳等地發生的疫情被指為“境外輸入”，北京、大連、青島、上海、天津爆發的本土疫情疑似冷鏈傳播，雖無確證，矛頭指向了外國進口的冷凍食品及包裝。

三月以來沒有出現本土新冠肺炎確診病例的成都，7日通報本土確診病例兩例，是一對老夫婦，因出現咳嗽、咳痰等癥狀前往醫院就診，當地時間7日晚間確診新冠陽性。

8日0-6時，成都新增3例新冠肺炎確診病例，其中兩例為同村村民，69歲的盧某某和她71歲的丈夫趙某某，還有一例8日確診的是這對老夫婦的20歲的孫女。但這位孫女確診後，經排查，發現她在近14天，去過多個酒吧、公園及美甲店，行動軌跡涉及成都五個區，幾乎跑遍半個成都，消息傳出後，引發成都市民恐慌，有些網民展開人肉搜索，讓本不知情的這名女孩遭遇一場網暴。

當地媒體引述衛生機構消息，已知69歲的盧某某傳給了丈夫趙某某，然後兩人又傳染給了20歲的孫女，屬於密切接觸型傳染，但盧某某本人是如何被傳染的，情況不明。

據成都市衛建委通報，截至當地時間當局目前已追蹤排查上述病例在成都的密切接觸者163人，已對25.52萬人進行檢測，結果待出。根據上述孫女軌跡，成都已發出緊急尋人通知，中國許多媒體也都在重磅位置轉發了這一通知。

四川省委書記彭清華8日宣布，四川省進入戰時狀態，要快速阻斷疫情傳播途徑，把影響控制在最小範圍。11月份天津出現本土疫情時當局曾宣布進入“戰時狀態”。

受疫情影響，中國吞吐量第四大的成都雙流機場進出港航班已大受影響。網絡流傳成都理工大學在校生表示，其所在學院老師在學生群里通知要求所有學生原地隔離，不得離開。

成都僅僅出現幾起本土病例，當局為何如此緊張？自由亞洲引述中國紅十字基金會大病救助專案前高管任瑞紅分析，目前大陸是不允許再出現第二個武漢，這在政治上是絕對不能接受的。