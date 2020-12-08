武肺病毒重症年輕化 情況堪憂 香港進一步減人流：禁晚市堂食兼關消閑處所

香港第四波武漢肺炎疫情居高不下，而且有出現病毒量增加，令原先主要影響長者的病毒，對年輕人的影響加重。醫院管理局指出，兩成三情況嚴重患者在60歲以下，反映病情危重的病人比例高。行政長官林鄭月娥形容，重症患者有年輕化趨勢，情況令人擔憂，加上全港18區都有確診個案，港府決定進一步收緊防疫措施，包括關閉更多種糞的消閑場所、禁止食肆晚市堂食、公務員盡量在家工作和增加入境人士在第19天多檢測一次等。

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林鄭月娥今(8日)早出席會議前表示，過去一星期，香港有661宗新型肺炎確診個案，當中三日超過一百宗，反映已經迫近7月底、上一波疫情的高位，而且情況複雜，令人擔心。

複雜情況之一是武肺病毒有重症年輕化趨勢，醫管局深切治療科統籌委員會成員陳勁松昨在記者會上表示，第四波疫情以來，部分病人入院時情況已經很差，需要插喉。而以情況嚴重的病人數字為例，95人中有39人屬第四波疫情個案，其中9人在60歲以下；而在院內的33名危殆病人中，九成以上是上月1日之後入院，當中6人是六十歲以下，包括45歲的伊利沙伯醫院組織病理學部男醫生，是疫情以來首次有醫護人員危殆。

他形容，目前流行的是「危險的病毒株」，危殆者病毒量高、傳染性高，呼吸衰竭時未產生抗體，即出現抗體反應較早三波疫情的病人慢，令病毒較易傳染，擔心病毒在年輕人身上惡化得較快。

香港今日再增逾百宗確診

香港昨日新增78宗確診個案，令武肺總感染人數增至6975人，死亡人數為116人。消息人士透露，今日新增個案再次突破一百宗。面對疫情居高不下，行政長官林鄭月娥今早公布新一輪收緊社交距離措施，方向是減少人流。

她透露，會再壓縮到辦公室上班的公務員人數，盡量安排公務員在家工作，但會保留提供部分緊急服務，期望私營公司的僱主亦盡量安排僱員在家工作。

此外，港府亦會禁止食肆晚上6時後提供堂食；而在上一輪措施未關閉的處所，部分會關閉，包括健身中心、體育處所、美容院及按摩院。她補充，當局會研究向受重創行業提供支持。

其次，當局亦會加強檢測。林鄭月娥透露，港府將訂定規例，更明確賦權予食物及衛生局局長規定某個處所或範圍的人士接受檢測時，在完成檢測前必須留在原本的處所，不能前往其他地方。另亦會增加抵港人士的檢測次數，規定接受完檢疫14天之後的第五天再接受檢測一次。

再者，機場管理局由今日起，在機場非禁區範圍為離港旅客提供病毒檢測服務，旅客若有需要，可在登機前最少4小時抵達機場進行檢測，結果可望即日獲取。