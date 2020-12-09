中國不斷革新一次性醫用防護服設計

12月5日至7日，首屆防護紡織合作洽談會在遼寧丹東舉行。一批以醫用防護、職業防護為設計用途的防護服裝首次與觀眾見面。作為重要的抗疫物資，一次性醫用防護服的作用是阻隔病毒細菌，防止交叉感染。T台上向觀眾展示的新一代一次性醫用防護服，增強了耐磨性，同時採用紡黏布與透氣膜複合，並添加抗靜電劑的方式，實現阻隔病毒、抗靜電等重要功能。

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一次性醫用防護服設計生產方代表於文福：從材質和纖維上都做了提升，雖然厚度增加了，但是舒適性更好。它的透氣性要比(普通)的防護服高一倍，讓我們的醫生穿着避免了大汗淋漓，更舒適、更安全。

央視報道，首次成系列亮相的職業功能性防護服，涉及消防、石油化工、噴漆清洗、電力電信等多個行業。研發團隊根據職業特點和使用要求，通過纖維原料選擇、織物結構設計、功能塗層整理等多學科交叉、多工藝複合的方式，對防護服進行功能設計和性能提升，使其具備阻燃、防滲透、高強力、高阻隔、抗靜電等功能。

中國紡織工業聯合會副會長中國產業用紡織品協會會長李陵申：我們用的醫療衛生的防護，包括口罩、防護服，預計今年全年出口會超過700億美元。在應用領域來講，我們的消防服，包括職業防護服發展的方向是以多種防護為一體的系列化開發，智能化、舒適性的這種發展也讓防護服在穿戴的過程中越來越方便，使得防護的效果和效率也不斷提升。