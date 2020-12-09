安倍可能在明年訪問台灣

台灣立法院“亞東國會議員友好協會”會長、民進黨立委郭國文今天（9日）在立法院質詢時透露，日本前首相安倍晉三有意願來台訪問，最快可能是明年，希望行政院長蘇貞昌提早因應。台灣外交部次長田中光9日也表示：“民間對此十分期待”，“我們對這消息樂觀其成”，也非常歡迎安倍晉三訪台。

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田中光表示：政府沒有正式接到安倍方面的回答，如果實現，日台關係將得到長足的進步。

郭國文9日公布了由他具名代表協會致安倍的邀請函內容。安倍訪台最早會在明年實現。台灣方面期待與安倍討論台灣參加TPP等問題。

安倍家從岸信介開始，祖孫三代和台灣關係密切，安倍再任首相後，於2015年4月，安排胞弟、當時的“促進日台經濟文化交流少壯國會議員聯盟”會長、眾議員岸信夫在台灣拜訪民進黨，岸信夫在台灣曾親口邀請蔡英文訪問他的家鄉山口縣。

於是蔡英文作為民進黨總統參選人，在2015年10月初在岸信夫的安排下，成功訪問日本，不僅訪問了安倍的故鄉山口縣，蔡英文訪日期間曾拜訪自民黨本部，自民黨幹事長代行細田博之、組織運動本部長山口泰明、幹事長代理棚橋太文及青年局長代理牧原秀樹等人，而10月8日中午約12點起，安倍到首相官邸附近的酒店與他住在該酒店的弟弟岸信夫、山口縣知事村岡嗣政等共進午餐約1小時20分，安倍離開酒店後，岸信夫等隨之離開酒店，約半小時後蔡英文也從該酒店出發。岸信夫和村岡嗣政都是與蔡英文這次訪日密切相關的人，因此媒體猜測安倍在這裡會見了蔡英文。

這一切顯見了安倍內閣對蔡英文的重視，以及對民進黨未來重新執政的高度期待。

李登輝逝世後，岸信夫與夫人岸智香子及長子岸信千世也於8月9日前往弔唁，安倍的母親安倍洋子8月4日發出了唁電。